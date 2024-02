Ein perfekter Sturm bahnt sich an

Das neue Jahr wird in der Regel mit einem Neuanfang, einem Neubeginn oder einer "weißen Weste" assoziiert. Leider sind dies für Millionen von Amerikanern Wünsche, die unerfüllt bleiben werden - für sie hat das neue Jahr überhaupt nichts "Neues" zu bieten: Es wird nur die gleichen Belastungen, Verpflichtungen und Sorgen des vergangenen Jahres und der Jahre davor verewigen.Ein physischer, praktischer Beweis dafür (auch wenn es sicherlich kein einzigartiges oder gar seltenes Beispiel ist) ist die Tatsache, dass die Verschuldung der privaten Haushalte in den USA nach Angaben der Federal Reserve Bank of New York Anfang 2024 einen Rekordstand von 17,3 Billionen Dollar erreicht hat. Für die meisten von uns ist dies wahrscheinlich ein schockierender und fast unvorstellbarer Betrag, und er wird noch surrealer, wenn man die jüngste geldpolitische Wende und die darauf folgenden Zinserhöhungen mit einbezieht.Die Hauptursache für diesen Anstieg der Gesamtverschuldung der privaten Haushalte war der Anstieg der Kreditkartenschulden, die zwischen dem dritten Quartal 2022 und dem dritten Quartal 2023 um 16,6% zunahmen. Im Gegensatz zu den Europäern haben die amerikanischen Verbraucher ihre Kreditkarten in vollem Umfang angenommen und nutzen sie großzügig, ja fast enthusiastisch, selbst für tägliche Ausgaben und Bagatellbeträge. Die aktuelle Kreditkartenverschuldung geht jedoch weit über diese Gewohnheit hinaus und widerspricht allen vernünftigen Korrekturen, Anpassungen oder Annahmen dieser Art - sie widerlegt sogar die unbegründetsten Theorien über bloße Verschwendung und Hypothesen über auffälligen Konsum.Stattdessen spiegelt sie eine wachsende Abhängigkeit von geliehenen Mitteln wider, um den grundlegenden Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Faktoren wie stagnierende Löhne, steigende Inflation und eine ungewisse wirtschaftliche Zukunft zwingen Familien dazu, Kredite in Anspruch zu nehmen, nicht um sich etwas zu gönnen, sondern einfach um Essen auf den Tisch zu bringen und um über die Runden zu kommen.Entscheidend ist, dass zur gleichen Zeit, in der die Verschuldung der Haushalte gestiegen ist, die Ersparnisse der Haushalte - vielleicht wenig überraschend - gesunken sind. Diese tödliche Kombination droht nun einen Sturm zu entfesseln, der die einzelnen Haushalte lähmen und den wirtschaftlichen Kern des Landes und vielleicht sogar der Welt erschüttern könnte.Diese Abhängigkeit von kurzfristigen, hochverzinslichen Schulden führt zu einem gefährlichen Kreislauf der Verschuldung, der die Menschen in ein Netz aus steigenden Gebühren und zunehmenden Ängsten verstrickt.Es ist der Beginn einer sehr besorgniserregenden Talfahrt, die wir schon einmal gesehen haben: Haushalte nehmen zusätzliche und teurere Schulden auf (durch Vehikel wie Zahltagskredite), um ihre bereits bestehenden Verpflichtungen zu begleichen, um dann unweigerlich noch tiefer in die Verschuldung zu geraten und somit noch mehr und zu noch schlechteren Bedingungen zu leihen, um sie zu decken, und in diesem Teufelskreis gefangen zu sein, bis sie einen Punkt der völligen Verzweiflung und generationenübergreifenden Verschuldung erreichen.Die niedrige Sparquote zeichnet ein noch düstereres Bild. Mit kaum genug Ersparnissen für Notfälle, geschweige denn für langfristige Ziele, befinden sich Millionen von Amerikanern auf einem finanziellen Drahtseilakt. Sicherlich kennen die meisten von uns den Ausdruck "von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben", aber hier meinen wir dies in einem wörtlichen, absoluten, praktischen Sinn.Jede unerwartete Ausgabe, ob groß oder klein, kann für unzählige Haushalte den Ausschlag geben: Der Verlust des Arbeitsplatzes, ein medizinischer Notfall, eine Naturkatastrophe oder in manchen Fällen sogar so banale Dinge wie ein Rohrbruch oder ein zerbrochenes Fenster können sie bankrott, mittellos oder sogar buchstäblich obdachlos machen.Die Auswirkungen dieses Mangels an Ersparnissen bleiben jedoch nicht aus. Er schränkt auch das Wirtschaftswachstum insgesamt ein. Denn Investitionen, die den Motor der Wirtschaft darstellen, werden durch die Angst vor der ungewissen Zukunft, die Sorge um begrenzte Ressourcen und letztlich eine engstirnige, kurzsichtige und kontraproduktive Konzentration auf das bloße Überleben im unmittelbaren und ursprünglichen Sinne abgewürgt. Dies stellt eine ernste Bedrohung für Unternehmen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation und langfristige Investitionen dar und setzt den Kreislauf der wirtschaftlichen Schrumpfung fort.Im weiteren Sinne führt diese toxische Kombination aus steigender Verschuldung der Haushalte und abnehmenden Ersparnissen der Haushalte unweigerlich zu einer fatalen Abwärtsspirale: wirtschaftlich und monetär, aber auch sozial, politisch, psychologisch und philosophisch. Dies ist schließlich der "Teufelskreis", der in unser derzeitiges System eingebaut ist, und dies ist das logische und unausweichliche Endergebnis eines jeden Systems, das auf einer so unsoliden Idee wie der des Fiatgeldes aufbaut und um diese herum errichtet wurde.Vergessen wir nicht, dass der bloße Glaube, egal wie stark er ist, egal wie weit verbreitet er ist und wie streng er von einer zentralen Behörde durchgesetzt wird, nie eine verlässliche und realistische Grundlage für ein solides sozioökonomisches System war und nie sein wird - im Gegensatz zu wahren, objektiven, bewährten, zeitlosen und allgemein anerkannten Wertaufbewahrungsmitteln wie physischen Edelmetallen.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 15.02.2024 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.