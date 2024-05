Brent-OIL vor weiterem Verkaufssignal?

Quelle Chart: seasonax

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent kippte während des vergangenen Wochenverlaufs unter die wichtige Unterstützung von 86,93 USD. Seither erhöhte sich der Verkaufsdruck und ein Test der tieferen Unterstützung bei 83,03 USD erfolgte ebenso. Nunmehr wird sich entscheiden, ob die Marke hält oder eben nicht. Eine Stabilisierung würde Perspektiven verschaffen. Schauen wir uns die Details im Nachgang genauer an.Wie anhand des oben aufgeführten historischen Saisonalitätscharts mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre ersichtlich, scheinen neue Aufwärtsimpulse denkbar. Diese Kombination mit der Unterstützung bei 83,03 USD verschafft eine interessante Ausgangslage und könnte das weitere Verkaufssignal vielmehr zu einem Kaufsignal umkehren. Dazu bedarf es jedoch einer nachhaltigen Stabilisierung rund um 83,03 USD.Andernfalls könnte auch ein Impuls über die letzten Reaktionshochs mit Preisen über 84,35 USD rasches Kaufinteresse wecken und so die vorangegangenen Verluste zügig relativeren.In einer ersten Welle gen Norden erscheint dabei das Niveau bei 86,93 USD erreichbar, bevor darüber die Region von 90,45 USD interessant werden dürfte. Alles in allem wäre die temporäre Schwächephase seit April als beendet anzusehen und weiter anziehende Notierungen bis in den Sommer hinein denkbar.Demgegenüber bleibt festzustellen, dass der Verkaufsdruck auch durchaus nochmals Fahrt aufnehmen könnte. Das getitelte Verkaufssignal dürfte sich hierbei mitsamt eines Tagesschlusspreises unterhalb von 83,03 USD beziehungsweise speziell unterhalb des Tiefs vom Vortag bei Preisen unter 82,57 USD manifestieren.Wieder zunehmende Verkaufsbereitschaft sollte für Abgaben bis mindestens 79,95 USD sorgen können. Ein längeres Verweilen unterhalb von 80,00 USD je Barrel dürfte überdies weiteren Druck erzeugen, sodass ein Rücklauf bis zur Unterstützungsregion von 76,02 bis 76,86 USD nicht ausgeschlossen werden darf.Im Kontext der erreichten Unterstützung und der vorausliegenden bullischen Saisonalität, erlaubt sich der Charme einer Erholungsbewegung. Oberhalb von 83,03 USD besteht dabei zunächst Reaktionspotenzial bis 86,93 USD, bevor sich darüber die charttechnische Lage weiter entspannen könnte. Das nächste Ziel wäre dann das Widerstandslevel bei 90,45 USD.Die sich zuspitzenden Verkaufsschübe seit April könnten ihre Fortsetzung finden. Sinkt Brent in weiterer Folge unter die Unterstützung von 83,03 USD und markiert unterhalb von 82,57 USD neue Tiefs, sollte man weitere Verluste bis 79,95 USD einkalkulieren. Darunter wäre erst im Bereich von 76,02 bis 76,86 USD eine mögliche Haltezone zu definieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.