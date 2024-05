Victoria Gold Corp.: Ergebnisse des 1. Quartals 2024

Höhepunkte Erstes Quartal

Produziertes Gold (Unzen) 29,580

Durchschnittlich realisierter Goldpreis (pro Unze) C$ 2,724

Einnahmen (in Tausend) C$ 82,982

Bruttogewinn (in Tsd.) C$ 8,977

Verlust vor Steuern (in Tausend) C$ 12,149

Nettoverlust (in Tausend) C$ 8,971

Nettoverlust je Aktie - unverwässert C$ 0.13

Bereinigter Reingewinn (in Tsd.)* C$ 3,631

Bereinigter Nettogewinn je Aktie - unverwässert C$ 0.05

EBITDA (in Tausend) C$ 12,217

Operativer Cashflow vor Betriebskapital (in Tsd.) C$ 23,712

Operativer Cashflow nach Betriebskapital (in Tsd.) C$ 30,019

Freier Cashflow vor Betriebskapital (in Tsd.) C$ 7,122

Freier Cashflow nach Betriebskapital (in Tsd.) C$ 13,429

DREI MONATE BIS

31. März, 31. März,

2024 2023

Betriebsdaten

Geförderte Erze t 1,929,936 2,151,804

Geförderte Abfälle t 2,940,217 3,073,222

Insgesamt abgebaut t 4,870,153 5,225,026

Abisolierverhältnis w:o 1.52 1.43

Abbaugeschwindigkeit tpd 53,518 58,056

Erz gestapelt auf Unterlage t 1,994,482 2,094,741

Gestapelte Erzqualität g/t Au 0.63 0.86

Durchsatz (gestapelt) tpd 21,917 23,275

Produzierte Goldunzen oz 29,580 37,619

Verkaufte Goldunzen oz 30,491 38,201

Anmerkungen --Streifverhältnis: Abfall zu Erz ("w:o")

-Abbaurate: Tonnen pro Tag ("tpd")

Ausgedrückt in Tausend, ausgenommen Beträge je DREI MONATE BIS

Aktie



31. März, 31. März,

2024 2023

Finanzielle Daten

Einnahmen $ 82,982 96,549

Bruttogewinn $ 8,977 20,984

Nettogewinn (-verlust) $ (8,971) 983

Gewinn (Verlust) je Aktie - Unverwässert $ (0.13) 0.02

Gewinn (Verlust) pro Aktie - verwässert $ (0.13) 0.02



Ausgedrückt in Tausend, ausgenommen Stand am Stand am

Beträge je 31. März 2024 31. Dezember 2023

Aktie

Finanzielle Lage

Zahlungsmittel und $ 28,495 14,971

Zahlungsmitteläquivalente

Betriebskapital $ 148,106 147,029

Sachanlagen und Ausrüstung $ 677,078 675,660

Gesamtvermögen $ 1,035,157 1,016,886

Langfristige Schulden $ 192,292 190,868

Toronto, 13. Mai 2024 - Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen") gibt hiermit eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt.*Der bereinigte Nettogewinn ist der Nettoverlust abzüglich des Verlusts aus marktfähigen Wertpapieren, des Verlusts aus Kapitalbeteiligungen, des Verlusts aus Derivaten und des Währungsverlusts.John McConnell, President und CEO, kommentierte: "Obwohl die Goldproduktion im ersten Quartal unter dem Zielwert lag, konnten wir dennoch einen positiven freien Cashflow vor und nach Anpassung des Betriebskapitals erzielen. Höhere Goldgehalte und gestapelte Erztonnagen werden voraussichtlich zu einer höheren Goldproduktion, zu höheren Erträgen, Gewinnen und Cashflows bis zum Ende des Jahres 2024 führen."Das Unternehmen wird am Dienstag, dem 14. Mai, um 7:00 Uhr PST (10:00 Uhr EST) eine Videokonferenz abhalten, um die konsolidierten Ergebnisse des ersten Quartals, das am 31. März 2024 endete, zu besprechen (Einzelheiten zur Einwahl finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung).Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit den Jahresabschlüssen und der Management's Discussion and Analysis ("MD&A") des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2023 gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens oder auf Sedar+ verfügbar sind.- Die Minenproduktion belief sich im Quartal auf 1,9 Millionen Tonnen (t") Erz.- Das in der Haufenlaugungsanlage (HLF") aufgestapelte Erz belief sich im Quartal auf 2,0 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,63 Gramm pro Tonne (g/t").- Die Goldproduktion betrug im Quartal 29.580 Unzen (oz").- Im Quartal wurden 30.491 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis1 von 2.724 $ (2.019 US$) pro Unze verkauft.- Die verbuchten Einnahmen beliefen sich auf 83,0 Mio. $, basierend auf dem Verkauf von 30.491 Unzen Gold in diesem Quartal.- Der Betriebsgewinn betrug in diesem Quartal 5,9 Millionen Dollar.- Der Verlust vor Steuern belief sich in diesem Quartal auf 12,1 Millionen US-Dollar.- Der Nettoverlust belief sich im Quartal auf 9,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,13 US-Dollar pro Aktie auf unverwässerter Basis.- Der bereinigte Nettogewinn (Nettoverlust abzüglich des Verlusts aus börsengängigen Wertpapieren, des Verlusts aus Kapitalbeteiligungen, des Verlusts aus Derivaten und des Wechselkursverlusts) belief sich auf 3,6 Millionen US-Dollar oder 0,05 US-Dollar pro Aktie auf unverwässerter Basis.- Die Cashkosten1 betrugen 1.845 $ (1.368 US$) pro Unze und die All-in Sustaining Costs (AISC") Siehe den Abschnitt "Non-IFRS-Leistungskennzahlen".betrugen 2.304 $ (1.708 US$) pro Unze Gold, die im Quartal verkauft wurde.- Das EBITDA1 belief sich in diesem Quartal auf 12,2 Millionen US-Dollar.- Der operative Cashflow vor Betriebskapital betrug im Quartal 23,7 Millionen US-Dollar.- Der operative Cashflow nach Abzug des Betriebskapitals betrug im Quartal 30,0 Millionen US-Dollar.- Der freie Cashflow1 vor Betriebskapital betrug im Quartal 7,1 Millionen US-Dollar .- Der freie Cashflow1 nach Abzug des Betriebskapitals betrug im Quartal 13,4 Millionen US-Dollar.- Die Gesamtverschuldung verringerte sich in diesem Quartal um 3,6 Millionen Dollar.- Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. März 2024 auf 28,5 Millionen US-Dollar.In den drei Monaten, die am 31. März 2024 endeten, produzierte die Goldmine Eagle 29.580 Unzen Gold, verglichen mit 37.619 Unzen Gold im ersten Quartal 2023. Der Rückgang der Goldproduktion um 21 % ist auf niedrigere Gehalte im Zusammenhang mit der Minensequenzierung des Eagle-Erzkörpers, auf den Zeitpunkt der Einbringung der gestapelten Tonnen in die Laugung und auf niedrigere als geplante Stapelraten zurückzuführen.In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 verkaufte das Unternehmen 30.491 Unzen Gold, verglichen mit 38.201 Unzen Gold im ersten Quartal 2023. Der Rückgang des verkauften Goldes um 20 % ist das Ergebnis einer geringeren Goldproduktion.In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 wurden insgesamt 1,9 Millionen Tonnen Erz abgebaut, bei einem Abraumverhältnis von 1,52:1 und einer Gesamtmenge von 4,9 Millionen Tonnen Material. Im Vergleich dazu wurden im vorangegangenen Vergleichszeitraum 2023 insgesamt 2,2 Millionen Tonnen Erz mit einem Abraumverhältnis von 1,43:1 und insgesamt 5,2 Millionen Tonnen Material abgebaut.Die Gesamtmenge der geförderten Tonnen ging in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 um 7 % zurück, was in erster Linie auf eine geringere Verfügbarkeit der schweren mobilen Ausrüstung aufgrund des geplanten Austauschs von Komponenten im Rahmen von Mid-Life-Rebuilds und ungeplanter Wartungsanforderungen an bestimmten Geräten, einschließlich Produktionsbohrern und Ladeeinheiten, zurückzuführen ist.In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 wurden auf der HLF insgesamt 2,0 Mio. Tonnen Erz mit einer Durchsatzrate von 21,9 k tpd gestapelt. Dies entspricht den 2,1 Mio. Tonnen Erz, die im Vergleichszeitraum 2023 mit einer Durchsatzrate von 23,3 k tpd auf der HLF gestapelt wurden.Das im Quartal aufgestapelte Erz wies einen Durchschnittsgehalt von 0,63 g/t Au auf, verglichen mit 0,86 g/t Au im vorherigen Vergleichszeitraum 2023. Der niedrigere Gehalt im Quartal ist auf die zeitliche Abfolge des Minenplans zurückzuführen.Zum 31. März 2024 schätzt das Unternehmen, dass es 83.118 förderbare Unzen im Mineralinventar gibt.Das in diesem Abschnitt dargestellte Kapital basiert auf dem angefallenen Kapital und schließt bestimmte Anpassungen des Betriebskapitals nicht ein, insbesondere Änderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen. Das in der verkürzten konsolidierten Kapitalflussrechnung unter Investitionstätigkeit ausgewiesene Kapital umfasst auch Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen. Bitte beachten Sie, dass die Prognosen des Unternehmens in Bezug auf das Kapital auf dem angefallenen Kapital basieren.Das Unternehmen tätigte in den drei Monaten, die am 31. März 2024 endeten, Investitionen in Höhe von insgesamt $13,9 Millionen:(1) nachhaltiges Kapital in Höhe von 3,3 Millionen Dollar, einschließlich:i. planmäßige Investitionen in die Erneuerung der mobilen Bergbauflotte in Höhe von 2,5 Mio. $ undii. Upgrades und Umbauten von Komponenten des Materialflusssystems in Höhe von 0,8 Millionen Dollar;(2) aktivierte Abraumbeseitigungsmaßnahmen in Höhe von 9,1 Millionen Dollar und(3) 1,5 Millionen $ für Wachstumsinvestitionen, einschließlich Wachstumsexploration.In den drei Monaten, die am 31. März 2024 endeten, verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 82,9 Mio. $, verglichen mit 96,5 Mio. $ im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatzrückgang ist auf die geringere Anzahl der verkauften Goldunzen zurückzuführen, die teilweise durch einen höheren durchschnittlichen Realisierungspreis ausgeglichen wurde. Die Einnahmen verstehen sich abzüglich der Behandlungs- und Raffinierungskosten, die sich in den drei Monaten bis 31. März 2024 auf $ 0,3 Millionen beliefen. Das Unternehmen verkaufte 30.491 oz Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.724 $ (2.019 US$) (siehe Abschnitt "Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen"), verglichen mit 38.201 oz zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.526 $ (1.867 US$) (siehe Abschnitt "Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen"), im ersten Quartal 2023.Die Kosten der verkauften Waren beliefen sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 auf 56,5 Mio. $, verglichen mit 57,9 Mio. $ im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang der Kosten der verkauften Waren ist auf geringere verkaufte Goldunzen zurückzuführen, die teilweise durch höhere Kosten aufgrund der Inflation ausgeglichen wurden.In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 beliefen sich die Abschreibungen auf 17,5 Mio. $, verglichen mit 17,6 Mio. $ im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Vermögenswerte werden linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben oder auf der Basis von Produktionseinheiten über die Reserven, auf die sie sich beziehen, abgeschöpft.Am 31. März 2024 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 28,5 Mio. $ (31. Dezember 2023 - 15,0 Mio. $) und einen Betriebskapitalüberschuss von 148,1 Mio. $ (31. Dezember 2023 - 147,0 Mio. $ Überschuss). Der Anstieg der Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 13,5 Mio. $ gegenüber dem am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr ist auf betriebliche Aktivitäten zurückzuführen (Anstieg der Barmittel um 30,0 Mio. $), in erster Linie aus dem betrieblichen Cashflow vor Anpassungen des Betriebskapitals. Dem stehen Investitionstätigkeiten (Rückgang der Barmittel in Höhe von 11,9 Mio. $) aus dem Erwerb von Sachanlagen und Finanzierungstätigkeiten (Rückgang der Barmittel in Höhe von 5,0 Mio. $) aus Zinszahlungen und Schuldentilgungen gegenüber, die teilweise durch eine Flow-Through-Emission von Aktien ausgeglichen wurden.Bitte beachten Sie, dass die Kosteninformationen, einschließlich der AISC1 Siehe Abschnitt "Non-IFRS-Leistungskennzahlen". und des Kapitals, in dieser MD&A im Allgemeinen in kanadischer Währung angegeben sind. In diesem Abschnitt über den Ausblick sind die Kosten, einschließlich der AISC1 und des Kapitals, jedoch in US-Währung angegeben, um einen Vergleich mit unseren Mitbewerbern zu erleichtern, die häufig in US-Währung berichten.Die Produktions- und Kostenprognose für 2024 ist unverändert gegenüber der ursprünglichen Schätzung, die im Februar 2024 veröffentlicht wurde.Die Produktion in der Goldmine Eagle wird für 2024 auf 165.000 bis 185.000 Unzen geschätzt.Obwohl die saisonalen Produktionsschwankungen im Jahr 2023 aufgrund der ganzjährigen Stapelung verringert wurden, wird erwartet, dass eine gewisse Saisonabhängigkeit der Produktion fortbestehen wird. Die Stapelung ist im Allgemeinen in den Sommermonaten am stärksten und die höhere Goldproduktion folgt im Allgemeinen in der zweiten Jahreshälfte.Die AISC1 für 2024 werden auf 1.450 bis 1.650 US$ pro verkaufter Unze Gold geschätzt.Das Betriebskapital (ohne Abraumbeseitigung) wird für 2024 auf 30 Millionen C$ (23 Millionen US$) geschätzt. Zu den wichtigsten Posten des nachhaltigen Kapitals für 2024 gehören die Erneuerung mobiler Ausrüstung und die Erneuerung fester Wartungseinrichtungen.Die kapitalisierte Abraumbeseitigung wird auf 35 Millionen C$ (26 Millionen US$) geschätzt und ist in den AISC1 enthalten, jedoch nicht im oben angeführten nachhaltigen Kapital enthalten. Die Abraumbeseitigung wird auf Basis des tatsächlichen vierteljährlichen Abraumverhältnisses im Vergleich zum erwarteten Abraumverhältnis während der Lebensdauer der Mine als Aufwand verbucht oder kapitalisiert und kann von Quartal zu Quartal und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein. Es wird erwartet, dass die Abraumbeseitigung im Jahr 2024 höher sein wird als die durchschnittliche jährliche Abraumbeseitigung während der Lebensdauer der Mine. Diese buchhalterische Behandlung der Abraumbeseitigung wird sich auf die Erträge und das Kapital auswirken, jedoch nicht auf die AISC1 oder den Cashflow.Das Wachstumskapital im Zusammenhang mit den Erweiterungsinitiativen der Goldmine Eagle wird für das Jahr 2024 auf 15 Millionen C$ (11 Millionen US$) geschätzt und beinhaltet die Erweiterung des Haufenlaugungsfeldes. Darüber hinaus werden die Wachstumsausgaben für Explorationen im Jahr 2024 auf 10 Mio. C$ (8 Mio. US$) geschätzt.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo, als qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt.Die Video-Telefonkonferenz zur Besprechung der Betriebs- und Finanzergebnisse des ersten Quartals 2024 findet am Dienstag, den 14. Maith um 7:00 Uhr PST (10:00 Uhr EST) statt.Victoria Gold Corp. lädt Sie ein, an der Videokonferenz über Zoom teilzunehmen.Am Zoom-Meeting teilnehmen: https://us02web.zoom.us/j/86982266437?pwd=Mnp5MUpMb0NyMFY2NHJOV0ZnZGZkZz09&from=addonMeeting ID: 869 8226 6437Finden Sie Ihre lokale Nummer: https://us02web.zoom.us/u/kp77hA9NEEine Playback-Version wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens unter www.vgcx.com verfügbar sein.Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die Goldlagerstätten Eagle und Olive des Unternehmens. Mit Stand vom 31. Dezember 2023 und unter Berücksichtigung des bis zu diesem Datum erfolgten Abbaus umfassen die Lagerstätten Eagle und Olive nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 2,3 Millionen Unzen Gold aus 114 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,63 Gramm Gold pro Tonne. Zum 31. Dezember 2023 und unter Berücksichtigung des bis zu diesem Datum erfolgten Abbaus werden die Mineralressourcen für die Goldlagerstätten Eagle und Olive auf 234 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,59 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,4 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "gemessen und angezeigt" enthalten, einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 36 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,63 Gramm Gold pro Tonne, die 0,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "abgeleitet" enthalten.Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen in diese neue Mitteilung aufgenommen. Eine Erläuterung, Diskussion und Überleitung der Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den MD&A des Unternehmens. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellten Kennzahlen den Lesern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und sie mit den von anderen Unternehmen gemeldeten Informationen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.John McConnell, Präsident & GeschäftsführerTel: 604-696-6605ceo@vgcx.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtige Formulierungen und zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Victoria beziehen, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich aller Informationen, die sich auf die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Laufzeitfazilität und der revolvierenden Kreditfazilität, die geänderten Bedingungen der Darlehensfazilität und die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "anvisieren", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "werden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten alle hierin dargelegten Richtlinien und Prognosen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche vorausschauenden Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seinen Betrieb, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit ("COVID-19") auf alle vorgenannten Bereiche. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau den Erwartungen des Managements entspricht, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Goldpreises eintreten und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und mögliche Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Ressourcen. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert sind, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die Dokumente, auf die hier verwiesen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.