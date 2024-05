Steve Forbes: Es gibt Anzeichen für einen weltweiten Goldstandard

Laut Steve Forbes, Vorsitzender und Chefredakteur von Forbes Media, gibt es zahlreiche Anzeichen dafür, dass sich die Welt auf einen neuen Goldstandard zubewegt, berichtet Kitco News . "Es ist kaum zu glauben, aber die Welt beginnt, sich auf ein goldbasiertes Währungssystem zuzubewegen", schrieb Forbes in einem Artikel vom 21. Mai. "Und das, obwohl der historische Goldstandard von Volkswirtschaftlern und Finanzfunktionären fast durchgängig verachtet wird."Trotz der vielen Mythen und der weit verbreiteten Unkenntnis über goldbasiertes Geld habe es lange Zeit sehr gut funktioniert. "Die USA hatten bis Anfang der 1970er Jahre 180 Jahre lang ein goldbasiertes System", so Forbes. "Wir hatten nie eine Inflation, als der Wert des Dollar an das gelbe Metall gebunden war, und die USA erlebten das größte langfristige Wirtschaftswachstum in der Geschichte der Menschheit."Trotz dieser vorherrschenden Einstellungen sieht Forbes mehrere Anzeichen dafür, dass ein Goldwährungssystem wieder eingeführt werden könnte. "Einer davon ist, dass die Zentralbanken in den letzten Jahren Gold in Rekordhöhe gekauft haben", bemerkte er. "Zu den Käufern gehören China, Indien, Russland und eine Reihe anderer Länder wie Polen. Diese Länder reagieren auf wachsende Zweifel am langfristigen Wert des Dollar, was wiederum ein Symptom für den wahrgenommenen Niedergang der Vereinigten Staaten ist."Forbes verwies auch auf die Aktivitäten der BRICS-Staaten, deren Größe sich auf dem letztjährigen Treffen verdoppelt hat und deren Mitglieder an Initiativen zur Entdollarisierung und an alternativen Zahlungssystemen zusammenarbeiten. "Ihre geldpolitischen Machenschaften haben bisher nur wenig bewirkt, aber das beginnt sich zu ändern", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de