Kitco-Umfrage: Wall Street wirft das Handtuch; Main Street noch optimistisch

In dieser Woche sparten sich die Edelmetallmärkte ihr ganzes Drama für das große Finale auf. Der Spot-Goldpreis eröffnete letzte Woche bei 2.325,26 Dollar und bewegte sich in den ersten vier Tagen in einer relativ engen Spanne von 25 Dollar. Die erwarteten Zinssenkungen der EZB und der Bank of Canada um 25 Basispunkte kamen und gingen, und schließlich erreichte der Goldpreis am letzten Freitag kurz nach Mitternacht seinen Wochenhöchststand von 2.386,75 Dollar. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren nur zwei (11%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Elf (61%) glauben voll und ganz, dass der Preis niedriger ausfallen wird. Fünf (28%) hingegen erwarten eher Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 184 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 107 (58%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. 33 (18%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 44 (24%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de