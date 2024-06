Kodiak Copper leitet das Explorationsprogramm 2024 auf Kupfer-Gold-Projekt MPD ein

Vancouver, 12. Juni 2024 - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen zwei Bohrgeräte mobilisiert, um das Explorationsprogramm 2024 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden der kanadischen Provinz British Columbia in die Wege zu leiten.- Kodiak plant ein Bohrprogramm über 10.000 Meter, das sich auf die zahlreichen bohrbereiten Zielzonen in den Projektgebieten MPD North und South konzentrieren wird, mit dem Ziel, hochgradige Mineralisierung zu lokalisieren, oberflächennahe Mineralisierung in und im Umfeld der bekannten Zonen zu erweitern und Neuentdeckungen zu machen.- Bei sechs Zielgebieten sind 2024 Bohrungen vorgesehen: zwei in MPD North (Belcarra und Blue) und vier in MPD South (1516, South, Adit und Celeste). Die Zielbestimmungsstrategie umfasste die Integration der vom Explorationsteam von Kodiak entwickelten Ziele und der prädikativen Modellierung von VRIFY AI. Abbildung 1- VRIFY AI erkannte neun weitere Schwerpunktgebiete, entweder angrenzend an bekannte Kupfer-Porphyr-Zonen (Gamma, Zeta, Epsilon, Lambda, Omega und Sigma) oder als neue vorrangige Regionen (Omicron, Iota und Tau), bei denen im Jahr 2024 Folgeuntersuchungen stattfinden werden. Abbildungen 2 und 3- Es soll eine neue 3D-Untersuchung mit induzierter Polarisation (3D IP) über 25 Profilkilometer und eine geochemische Bodenuntersuchung mit 2.000 Proben durchgeführt werden, um die Schwerpunktgebiete von VRIFY AI in die Bohrbereitschaft zu überführen. In Schlüsselgebieten werden auch geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten absolviert.- Im Zuge der regionalen Exploration im Jahr 2023 wurden bei MPD fünf neue Ziele identifiziert (siehe Pressemeldung vom 21. Februar 2024): Agie, Leeside, Celeste, Orbit und Comet. Zur Vorbereitung auf zukünftige Bohrungen werden bei diesen Zielen zusätzliche Explorationsarbeiten am Boden durchgeführt.Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte dazu: Mit der vor Kurzem angekündigten Finanzierung von Kodiak verfügen wir über alle erforderlichen Mittel für ein umfangreiches Bohrprogramm, mit dem wir weiterhin systematisch nachweisen werden, dass unser Projekt MPD Bezirksgröße aufweißt und das Potenzial hat, eine erstklassige Mine zu werden. Im Rahmen unseres Programms 2024 konzentrieren wir uns vorrangig auf potenzialreiche Ziele in der Nähe bestehender Zonen, um die Mineralisierung zu erweitern, sowie auf neue Ziele, die neues Entdeckungspotenzial bieten. Wir werden nach wie vor eine kritische Masse aufbauen und uns insbesondere auf die Hinzufügung und Erweiterung von oberflächennahen Mineralisierungen und höhergradigen Zonen konzentrieren.Abbildung 1: Standortkarte der Zielgebiete 2024 - Projekt MPD, südliches BC.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75887/KDK_061224_DEPRcom.001.jpegAbbildung 2: Screenshot des 3D-Geotargeting-Modells von VRIFY AI in MPD North (Blickrichtung Nordost), der fünf neue aussichtsreiche Gebiete zeigt (gelbe Schrift). Die VRIFY-Schwerpunktgebiete grenzen an bekannte Mineralisierungszonen an (Epsilon, Gamma und Zeta) oder sind neue Regionen für Folgearbeiten im Jahr 2024 (Omicron und Iota). Spitzen und Wärmekarten-Farben bezeichnen eine Abstufung der KI-Modelle für die Cu-Au-Mineralisierung. Die KI-Ergebnisse im Zusammenhang mit der Cu-Au-Mineralisierung aus den Kodiak-Zonen (gelbe Kugeln) und den historischen Zonen (rote Kugeln) wurden aus dem Bild entfernt, um die neuen VRIFY-Schwerpunktgebiete hervorzuheben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75887/KDK_061224_DEPRcom.002.jpegAbbildung 3: Screenshot des 3D-Geotargeting-Modells von VRIFY AI in MPD South (Blickrichtung Süd), der vier neue aussichtsreiche Gebiete zeigt (gelbe Schrift). Die VRIFY-Schwerpunktgebiete kommen angrenzend oder entlang der Streichrichtung der bekannten Mineralisierungszonen (Lambda, Omega und Sigma) oder als neue Regionen für Folgearbeiten im Jahr 2024 (Tau) vor. Spitzen und Wärmekarten-Farben bezeichnen eine Abstufung der KI-Modelle für die Cu-Au-Mineralisierung. Die KI-Ergebnisse im Zusammenhang mit der Cu-Au-Mineralisierung aus den Kodiak-Zonen (gelbe Kugeln) und den historischen Zonen (rote Kugeln) wurden aus dem Bild entfernt, um die neuen VRIFY-Schwerpunktgebiete hervorzuheben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75887/KDK_061224_DEPRcom.003.jpegJeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen, die in der VRIFY AI Mineral Targeting Software verwendet werden, sowie die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt und überprüft. Auf Grundlage der Prüfung der verfügbaren Unterlagen und ausgewählter Arbeiten zur Verifizierung durch Kodiak wird angenommen, dass die historischen Arbeiten, auf die hierin verwiesen wird, aus zuverlässigen Quellen stammen und den damaligen Industriestandards entsprechen. Das Unternehmen hat jedoch nicht alle historischen Arbeiten bestätigt und der Leser wird davor gewarnt, sich auf ihre Richtigkeit zu verlassen.Kodiak richtet sein Hauptaugenmerk auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit Potenzial für umfassende Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Terrain Quesnel im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und hervorragender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines umfassenden, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak machte eine erste Entdeckung eines hochgradigen Porphyrzentrums von beträchtlicher Größe in der Zone Gate und hat seither erfolgreich mehrere kilometergroße mineralisierte Zonen im umfassenden Konzessionsgebiet MPD beschrieben. Da noch weitere Zielgebiete erprobt werden müssen, setzt Kodiak die systematische Erkundung des Projekts fort, um eine kritische Masse aufzubauen und das Potenzial von MPD auf regionaler Ebene aufzuzeigen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave im US-Bundesstaat Arizona, in der Nähe der erstklassigen Mine Bagdad.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Für das Board of Directors Kodiak Copper Corp.Claudia TornquistPresident & CEONancy Curry, VP Corporate Developmentncurry@kodiakcoppercorp.com+1 (604) 646-8362Suite 1020, 800 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 2V6Tel: +1 604.646.8351 