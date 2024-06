Aurania-Aktionäre stimmen allen Beschlüssen der Jahreshauptversammlung zu

Toronto, 14. Juni 2024 - Aurania Resources Ltd. ( TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine Aktionäre auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die "Versammlung"), die am Donnerstag, dem 13. Juni 2024 stattfand, alle Beschlüsse genehmigt haben. Auf den formellen Teil der Versammlung folgte ein Update von Auranias President & CEO, Dr. Keith Barron. Um die Aufzeichnung des Updates von Dr. Barron abzurufen, klicken Sie hier.Auf der Versammlung genehmigten die Aktionäre den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Bericht der Wirtschaftsprüfer dazu, die Bestellung der Wirtschaftsprüfer, die Wahl der Direktoren und den Aktienoptionsplan des Unternehmens für das kommende Jahr. Einzelheiten zu diesen Angelegenheiten sind im Management Information Circular für die Versammlung vom 2. Mai 2024 enthalten, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Unternehmenswebsite http://www.aurania.com/investors/annual-general-meeting/ veröffentlicht wurde.Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das Lost Cities - Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.