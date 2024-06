Die Rückkehr des Marxismus im Westen

Unser Sonderinterview auf Swiss Wealth Advisor mit Claudio Grass, CEO und unabhängiger Edelmetallberater, erkundet die Art und Weise, wie kluge Investoren ihr Vermögen vor dem Hintergrund einer lähmenden zentralen Wirtschaftsplanung und monetären Inflation bewahren können.Executive Global hat sich mit dem Berater für vermögende institutionelle und private Kunden über makroökonomische Trends, Edelmetalle, Geldpolitik und Philosophie unterhalten.: Wir haben eine schwerfällige totalitäre Reaktion auf die Ereignisse des Jahres 2020 gesehen, etwas, das Sie auch festgestellt und diskutiert haben, als Sie sich kürzlich mit S.D. Prinz Michael von Liechtenstein zusammensetzten. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch?: Ich denke, eine der wichtigsten Lektionen war die Bedeutung des unabhängigen Denkens und des individuellen kritischen Urteils - das geht natürlich Hand in Hand mit der Notwendigkeit für jeden Bürger, sich selbst zu bilden, persönliche Verantwortung zu übernehmen und jede Art von "vorgegebener Wahrheit" oder Erlass von oben zu prüfen, zu hinterfragen und zu diskutieren, anstatt sie gedankenlos als Tatsache zu akzeptieren. Eine weitere wichtige Erkenntnis war die Rückkehr des Marxismus in den Westen mit all den toxischen soziopolitischen Narrativen, die damit einhergehen.: Institutionen wie die WHO versuchen, das Selbstbestimmungsrecht souveräner Nationen zu beschneiden, z. B. durch Pläne wie ihren "Internationaler Vertrag zur Pandemieprävention". Immer mehr Menschen verstehen, dass ihre gottgegebenen Freiheiten und Rechte nicht käuflich sind. Dieses Gefühl wird von den Wählern und Steuerzahlern in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften zunehmend begrüßt, und der Drang zu mehr persönlicher Unabhängigkeit ist eindeutig. Warum also glauben Sie, dass staatsfeindliche Narrative und Bestrebungen zu noch mehr Zentralisierung immer noch fortbestehen?: Es mag eine unkonventionelle Antwort sein, aber ich denke, dass einer der Hauptgründe darin liegt, dass die meisten Menschen im Westen nicht mehr an Gott glauben. Sie lachen über die Vorstellung von etwas oder jemandem, der größer ist als sie selbst, und sie verachten jede Vorstellung, die auch nur im Entferntesten mit deistischen oder theistischen Ideen zu tun hat. Diese Materialisten glauben, dass sie nur einmal leben.Solange ihre Handlungen legal sind, kümmert es sie nicht, ob sie moralisch sind - ob sie tatsächlich richtig oder falsch sind. Ihrer Meinung nach ist man tot, wenn man tot ist, also sollte man sich so viele materielle Güter wie möglich aneignen. Sie streben nach der Maximierung ihres persönlichen Profits, ohne Rücksicht darauf, was sie zu tun bereit sind, um dies zu erreichen (alles im Einklang mit einer apathischen, utilitaristischen Philosophie und Weltanschauung nach dem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel").: Freiheit, Freiheit und westliche Zivilisation müssen über den Kommunismus siegen. Keine andere Ideologie hat mehr Menschen getötet als der Marxismus. Wie können wir also im Jahr 2024 und darüber hinaus diese giftige Ideologie beseitigen?: Goethe pflegte zu sagen: "Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht." Deshalb schlage ich vor, dass wir uns von den Knechten trennen und uns mit aufgeklärten Menschen zusammenschließen, die ihr eigenes Leben leben wollen. Vernünftige Menschen, die den Wert von Privateigentum, Redefreiheit und Entscheidungsfreiheit verstehen und die wissen, dass nicht einmal die Regierung uns das Recht absprechen kann, über unseren eigenen Körper und Geist zu verfügen.Am einfachsten ist es, nach Menschen zu suchen, die verstehen, dass sie frei geboren sind und die bereit sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Versuchen Sie, Gleichgesinnte zu treffen, die produktiv sind und verstehen, dass Freiheit Selbstverantwortung bedeutet. Durch die Rückkehr des Marxismus/Kollektivismus sehen wir auch die Rückkehr einer zentral verwalteten Wirtschaft, die schon immer zu einer Fehlallokation des Kapitals, zur Verarmung der Massen und zu Leid und Tod von Millionen geführt hat. Die Geschichte ist unser Zeuge, deshalb wird es dieses Mal nicht anders sein."Die Schweizer haben bewiesen, dass es möglich ist, eine freie und wohlhabende Nation mit einer Struktur zu werden, die von unten nach oben und nicht von oben nach unten organisiert ist.": Ludwig von Mises stellte fest, dass "die schlimmsten Übel, die die Menschheit je zu ertragen hatte, von schlechten Regierungen verursacht wurden". Könnten Sie vor diesem Hintergrund auf die Gefahren eingehen, die von staatlich kontrollierten digitalen Zentralbankwährungen ausgehen?: Sie geben der Regierung ein totalitäres Instrument zur Kontrolle des Geldes, seiner Ströme und der Person, die es besitzt. Es würde zum "gläsernen Bürger" führen, bei dem der Staat entscheiden kann, was immer wir tun, zu verfolgen oder nachzuverfolgen. Ich glaube jedoch nach wie vor, dass dies nicht auf breiter Front umgesetzt werden wird - es ist nur ein Trick, um abzulenken und dem Einzelnen vorzugaukeln, dass es keine andere Alternative gibt.Das Einzige, was mir im Moment klar ist, ist, dass Regierungen und Bürokraten alles tun, um das derzeitige System zu zerstören, und dass sie bestimmte Ideen und Zukunftsziele fördern, die den Einzelnen lähmen, bis diese totalitäre Vision wirklich die Zukunft ist. Ich glaube das nicht - solange die Menschen einander lieben und sich um ihre Lieben kümmern, wird die Vernunft siegen, und die Vernunft wird uns immer zu allgemeiner und individueller Freiheit führen.: Was sind die fatalen Schwächen des Keynesianismus?: Keynes stellte die Welt mit seinem Argument auf den Kopf, dass Sparen nicht das Lebenselixier von Investitionen ist; er behauptete, dass es im Gegenteil eine Belastung für die Wirtschaft darstellt. Er vertrat die Ansicht, dass weise und allwissende Planer (mit anderen Worten: ein pseudogütiges Politbüro) makroökonomische Ungleichgewichte durch die Manipulation von Marktsignalen korrigieren könnten. Die Implikation eines solchen Systems, das mit dem fünften "Gebot" von Marx völlig übereinstimmt, ist, dass es eine massive Zentralisierung der Macht ermöglicht. Macht korrumpiert jedoch, und absolute Macht korrumpiert absolut.: Der Kapitalismus schafft Anreize für harte Arbeit, während der Kommunismus den Einfallsreichtum vernichtet, da er die Kontrolleure des Systems zu unseren Herren macht. Erläutern Sie darauf aufbauend, warum das Konzept eines universellen Grundeinkommens lediglich "Knechtschaft mit Stipendium" ist?: Wenn die Regierung dir alles geben kann, kann sie dir auch alles wegnehmen. Vaclav Klaus, der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, der im kommunistischen System aufgewachsen ist, sagte mir in der Vergangenheit, dass die Welt, in der er lebte, einem System des "Universellen Grundeinkommens" gar nicht so unähnlich war. Die Idee, dass man etwas für nichts bekommen kann, ist leider zu weit verbreitet, und die Massen verstehen nicht mehr, dass Geld in der realen Welt und der realen Wirtschaft verankert sein muss.