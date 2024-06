Goldpreisprognose: 27./28. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 29.06.24 (09:18 Uhr) bei 2.326 US-DollarIm laufenden Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er §-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye starten, die seit dem April-Hoch in eine Seitwärtsphase übergegangen ist. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.Nach dem "bearish Crossover" des 20-Tage-Durchschnitts unter den GD 50 liegt das Augenmerk auf der 2.300er $-Marke, die auch in der vergangenen Woche stützen konnte. Ein Bruch würde als Kursziel die Unterstützung am März-Hoch anvisieren, wobei das Chartbild darüber in einem neutralen Ausblick bleibt. Zum Wochenstart am Montag wäre damit eine Stabilisierung am Vorwochenhoch möglich. Die deckelnden Durchschnitte tendieren jedoch dazu, nächste Schwäche in den Markt zu bringen. Mit Blick auf die Wirtschaftstermine und den US-Feiertag dürften eher zum Freitag stärkere Impulse im Raum stehen.• Mögliche Tagesspanne: 2.310 $ bis 2.345 $• Nächste Widerstände: 2.339 $ = Vorwochenhoch | 2.431 $ = April-HochWichtige Unterstützungen: 2.293 $ = Vorwochentief | 2.236 $ = März-Hoch | 2.146 $ = VorjahreshochGD20 (Std): 2.327 $So lange die 2.300er $-Marke hält, dürfte die Schiebephase andauern. Erst ein eindeutiger Impuls aus den Grenzen der Vorwochenspanne heraus würde die weitere Entwicklung bestimmen. Daraus wäre entweder ein Test am Allzeithoch oder eine Korrektur an die Unterstützung des März-Hochs möglich. Am Dienstag könnte sich im Zuge der Pendelbewegung eine leichte Schwäche in Richtung Vorwochentief entwickeln.• Erwartete Tagesspanne: 2.300 $ bis 2.340 $Ergänzend zum Stundenchart bleibt nach dem "bearish Crossover" des GD 20 mit Notierungen unter dem 50-Tage-Durchschnitt ein negativer Ausblick bestehen. Die nächste stützende Zone liegt weiterhin am März-Hoch, wobei ein Bruch das Vorjahreshoch ansteuern dürfte.Die etablierte Aufwärtstrendstruktur befindet sich damit in einer breiten Seitwärtsphase zwischen 2.230 $ und 2.450 $.• Mögliche Wochenspanne: 2.260 $ bis 2.350 $Im Zuge der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch konnte die 2.300er $-Marke noch verteidigt werden. Damit läuft weiterhin eine volatile Seitwärtskorrektur. Nachfrage im Preisbereich von 2.250 $ könnte stärkere Korrekturstimmung abfangen.Am März-Hoch liegt die wichtigste Unterstützung, Notierungen über dem Vorjahreshoch halten grundsätzlich einen positiven Ausblick aufrecht.• Mögliche Wochenspanne: 2.240 $ bis 2.340 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)