Pan Global Resources setzt Exploration im Kupfer-Nickel-Kobalt-Gold-Projekt Carmenes fort

PROVIDENCIA UNTERIRDISCH Cu Co Ni Au Ag U PROBE UNTERNEHMEN TYP % % % ppm ppm ppm D808458 PGZ Grabung 1,34 0,40 0,64 0,24 <0,5 50 D808459 PGZ Grabung 0,30 0,77 0,45 0,07 <0,5 20 D808460 PGZ Grabung 0,09 0,05 0,11 0,46 <0,5 10 D808470 PGZ Grabung 4,51 1,16 2,09 0,96 1,8 100 D808471 PGZ Grabung 0,25 0,53 0,40 0,07 <0,5 10 D808472 PGZ Grabung 0,02 0,01 0,05 0,26 <0,5 <10 21266 SIEMCALSA Grabung 4,76 1,00 2,89 0,74 1,2 110 21267 SIEMCALSA Grabung 0,81 0,08 0,14 0,19 2,5 20 21268 SIEMCALSA Grabung 0,61 0,05 0,07 0,19 2,0 170 21269 SIEMCALSA Grabung 0,16 0,03 0,05 0,05 <0,5 10 21270 SIEMCALSA Grabung 4,47 0,30 0,71 0,19 2,1 10 21271 SIEMCALSA Grabung 0,30 0,03 0,07 0,14 <0,5 <10 21272 SIEMCALSA Grabung 3,95 1,34 2,74 0,34 1,8 10 21273 SIEMCALSA Grabung 2,22 0,76 1,06 1,11 5,2 <10 21274 SIEMCALSA Grabung 1,36 0,90 1,53 0,34 1,7 10 21275 SIEMCALSA Grabung 5,87 1,49 3,51 1,20 1,5 10 21276 SIEMCALSA Grabung 6,48 2,14 4,71 1,06 2,3 <10 21277 SIEMCALSA Grabung 1,49 0,34 0,61 0,18 1,3 <10 21278 SIEMCALSA Grabung 0,08 0,03 0,05 0,15 <0,5 10 21279 SIEMCALSA Grabung 0,89 0,28 0,42 0,42 2,4 <10 21280 SIEMCALSA Grabung 5,24 1,27 1,36 2,05 2,1 10 21281 SIEMCALSA Grabung 10,35 1,94 4,56 3,23 16,0 <10

















PROFUNDA UNTERIRDISCH Cu Co Ni Au Ag U PROBE UNTERNEHMEN TYP % % % ppm ppm ppm D808463 PGZ Grabung 5,20 0,06 0,14 0,25 13,00 50 D808477 PGZ Grabung 2,45 0,04 0,13 0,26 6,70 40 D808478 PGZ Grabung 10,40 0,08 0,09 0,11 10,60 410 26623 SIEMCALSA Grabung 11,25 0,51 0,33 0,03 14,20 370 26624 SIEMCALSA Grabung 7,21 0,28 0,15 0,02 5,70 1310 26625 SIEMCALSA Grabung 27.20 0,27 0,24 0,09 35,30 610 26626 SIEMCALSA Grabung 7.59 0,20 0,21 0,03 4,00 1610 26627 SIEMCALSA Grabung 11,10 0,09 0,16 0,05 35,20 2090

















PROVIDENCIA EISERNER HUT Cu Co Ni Au Ag U PROBE UNTERNEHMEN TYP % % % ppm ppm ppm D808457 PGZ Grabung 0,66 0,17 0,56 1,04 6,20 20 D808469 PGZ Grabung 0,87 0,12 0,44 1,02 1,90 20 G806208 PGZ Geröll 0,22 0,09 0,30 10,55 2,40 20 G806209 PGZ Geröll 0,36 0,10 0,17 3,05 5,70 10 G806234 PGZ Grabung 0,22 0,06 0,11 3,39 1,60 20 G806235 PGZ Grabung 0,16 0,08 0,11 3,66 4,10 20























- Pan Global besitzt 100 % der Mineralienrechte auf dem 56,5 km langen2 Carmenes-Projektgebiet, das sich über zwei ehemals produzierende Polymetallminen erstreckt.- Die Minen Profunda und Providencia sind mit einer Cu-, Ni-, Co- und Au-Mineralisierung in Form einer Brekzienröhre verbunden.- Hohe Gehalte in unterirdischen Schürfproben- Providencia - 22 Proben mit durchschnittlich 2,53 % Cu, 1,28 % Ni, 0,68 % Co, 0,6 g/t Au, 3,1 g/t Ag- Profunda - 8 Proben mit durchschnittlich 10,30 % Cu, 0,18 % Ni, 0,19 % Co, 0,1 g/t Au, 15,6 g/t Ag- Ein zuvor durchgeführte Bohrung bei Profunda durchschnitt 7,72 % Cu, 0,11 % Co und 0,09 % Ni auf 1,95 m in der Wand eines abgebauten Hohlraums und bestätigte die Hochwertigkeit der zuvor abgebauten Mineralisierung.- Proben von Gossan mit Ergebnissen von bis zu 10,5 g/t Au weisen auf zusätzliches, noch nicht beprobtes Potenzial zur Erweiterung der darunter liegenden Sulfidmineralisierung in der Nähe der Providencia-Mine hin.- Ausgezeichnetes Potenzial für neue Entdeckungen auf zahlreichen unbeprobten Zielen- Systematische geochemische Untersuchungen, Kartierungen und Bohrgenehmigungen begonnenVANCOUVER, 3. Juli 2024 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass die Explorationsarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 5,653 Hektar (56,5 km2) großen Kupfer-, Nickel-, Gold- und Kobaltprojekt Carmenes ("Carmenes" oder das "Projekt") in der Provinz León in Nordspanien begonnen haben. Das Gebiet hat eine lange Bergbaugeschichte und das Projekt liegt 70 Kilometer südöstlich des Gold-, Kupfer- und Silberbergbaubetriebs Orovalle von Orvana Minerals im selben geologischen Gürtel."Das Carmenes-Projekt wird in Verbindung mit dem Escacena-Projekt vorangetrieben und stellt eine überzeugende Ergänzung der Explorationspipeline von Pan Global in Spanien dar. Es zielt auf außergewöhnlich hochgradiges Kupfer, Nickel und Kobalt ab - alles Metalle, die für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sind - sowie auf eine potenziell bedeutende Verbindung mit Gold", sagte Tim Moody, President & CEO von Pan Global. "Das Projekt umfasst die ehemaligen Kupfer-, Kobalt- und Nickelminen Divina-Providencia ("Providencia") und Profunda, die beide über ein hervorragendes Potenzial verfügen, dass sich die Mineralisierung seitlich und in der Tiefe erheblich fortsetzt. Diese Art von Brekzienröhren-Lagerstätten treten typischerweise in Clustern auf, und das Gebiet ist sehr vielversprechend für die Entdeckung weiterer Brekzienröhren."Zusätzlich zu den Explorationsarbeiten im Frühstadium bei Carmenes werden auf dem Ziel La Romana im Vorzeigeprojekt Escacena im iberischen Pyritgürtel in Südspanien Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung durchgeführt. Weitere Bohrergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind, einschließlich der Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen auf dem schnell wachsenden Ziel Cañada Honda. Auch bei der Erschließung des unternehmenseigenen großen Bravo-Bohrziels, das sich unmittelbar östlich von La Romana befindet, werden ermutigende Fortschritte erzielt.Das Unternehmen wird am Dienstag, dem 9. Juli 2024, um 13.00 Uhr Eastern Time / 10.00 Uhr Pacific Time einen Webcast für Investoren mit CEO Tim Moody anbieten, um die Chancen des Carmenes-Projekts zu erörtern und ein Update über die laufenden Arbeiten auf dem Vorzeigeprojekt Escacena zu geben. Nach einer kurzen Präsentation wird es eine Fragerunde geben.Bitte melden Sie sich im Voraus an: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_n-hhdVY1Qy2_M4XzfCIIgwDas Carmenes-Projekt ist ein sehr aussichtsreiches Gebiet für eine karbonathaltige Brekzienröhren-Mineralisierung, in der hohe Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldgehalte nachgewiesen wurden. Zu den ersten Explorationsprioritäten gehören die ehemaligen Minengebiete Profunda und Providencia, wo Erweiterungen der Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung unter den Minenbetrieben und den kürzlich kartierten Eisernen Hüten angestrebt werden. Im gesamten Projektgebiet gibt es zahlreiche weitere kleinere historische Grubenbaue, die das Potenzial für weitere Brekzienröhren und andere Mineralisierungsarten aufzeigen.Pan Global hat nach einer ersten Phase von Erkundungsproben und einer detaillierten Überprüfung früherer Explorationen in diesem Gebiet mit systematischen Explorationen auf dem Gebiet des Carmenes-Projekts begonnen. Das Programm umfasst detaillierte Kartierungen und geochemische Oberflächenuntersuchungen, die Planung von Bohrungen bei Profunda und Providencia sowie die Weiterverfolgung von Zielen, die bei früheren Explorationen identifiziert wurden.Tabelle 1 (unten) enthält die Untersuchungsergebnisse neuer Gesteinsproben, die von Pan Global aus den unterirdischen Minenbetrieben und den oberirdischen Eisernen Hüten bei Providencia und Profunda entnommen wurden, sowie bisher nicht gemeldete Ergebnisse von unterirdischen Proben, die mit den Mineralrechten von den früheren Eigentümern, der Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA), erworben wurden. Eine Übersichtskarte des Ziels Providencia und der Standorte der Eisernen-Hut-Proben ist in Abbildung 2 (unten) dargestellt. Querschnitte durch die Minen Providencia und Profunda mit den Probenstandorten sind in Abbildung 3 dargestellt.Die Gesteinsproben von Pan Global und SIEMCALSA wurden unter Verwendung der selben Labor- und Probenahmeprotokollen untersucht. Die unterirdischen Proben bestanden aus Gesteinssplittern von den Wänden ehemaliger Bergwerkstunnel/-stollen. Die durchschnittlichen Gehalte der kombinierten Untertageproben von Pan Global und SIEMCALSA bei Providencia und Profunda beinhalten:Providencia (22 Proben) - 2,53 % Cu, 1,28 % Ni, 0,68 % Co, 0,6 g/t Au, 3,1 g/t AgProfunda (8 Proben) - 10,3 % Cu, 0,18 % Ni, 0,19 % Co, 0,1 g/t Au, 15,6 g/t AgDie von Pan Global durchgeführte Erkundung des Zielgebiets Providencia hat Brekzien identifiziert, in denen sich die historischen Grubenbaue befinden, sowie oberirdische Eiserne Hüte, die sich über ein Gebiet von mehr als 300 x 100 Metern erstrecken. Das Zielgebiet in Profunda hat ähnliche Dimensionen. Die Untersuchungsergebnisse für sechs Proben von Eisernen Hüten (Gesteinssplitter von Eiserner-Hut-Aufschlüssen und -Geröll), die bei Providencia entnommen wurden, betragen im Durchschnitt 3,8 g/t Au, 0,41 % Cu, 0,28 % Ni, 0,10 % Co und 3,7 g/t Ag. Die Ergebnisse weisen auf ein zusätzliches, noch nicht erprobtes Potenzial für eine bedeutende Gold- und Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung unterhalb der Eisernen Hüte außerhalb der Grubenbaue hin.Tabelle 1 - Ergebnisse der Gesteinsproben, einschließlich Schürfproben oder Gesteinssplitter von den Wänden der historischen unterirdischen Grubenbaue bei Providencia und Profunda sowie Eiserne-Hut-Proben vom Ziel ProvidenciaDas Carmenes-Projektgebiet umfasst drei Erkundungsgenehmigungen (insgesamt 4,028 Hektar), die Pan Global zu 100 % von der staatlichen spanischen Explorationsgesellschaft SIEMCALSA zusammen mit allen zugehörigen Explorationsdaten erworben hat, sowie zwei weitere erteilte Erkundungsgenehmigungen (insgesamt 1,625 Hektar), die als Ergebnis von Mineralrechtsanträgen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Minera Águila Sociedad Limitada (MASL), erhalten wurden. Für die Mineralienrechte werden keine Lizenzgebühren erhoben.Die Kupfer-Kobalt-Nickel-Minen Profunda und Providencia wurden zwischen 1860 und 1880 und mit Unterbrechungen bis in die 1930er Jahre betrieben. Die Minengehalte (nicht verifiziert) umfassen 1,9 % Cu, 1,8 % Ni, 0,9 % Co bei Providencia und 2,2 % Cu, 1,5 % Ni, 0,9 % Co bei Profunda.1 Erhöhtes Uran kommt auch in den oberen Schichten bei Profunda, in der supergenen Zone, vor. Die Minen produzierten Kupfer- und Kobaltkonzentrate, die beide Nickel enthielten. Der Untertagebau erstreckte sich auf etwa 100 m Tiefe unter der Oberfläche bei Providencia und 260 m Tiefe bei Profunda, und die Mineralisierung ist in der Tiefe und in Streichrichtung in beiden Fällen weiterhin offen. In den 1920er Jahren wurde eine Schmelzanlage für die Minen errichtet, die jedoch während des spanischen Bürgerkriegs in den 1930er Jahren zerstört wurde. Der weitere Abbau wurde durch eindringendes Wasser in den tieferen Ebenen der Minen beeinträchtigt. Spätere Pläne zur Wiederaufnahme des Bergbaus wurden nicht verwirklicht. Bis in die 1960er Jahre wurde an anderer Stelle in diesem Gebiet handwerklicher Bergbau betrieben.SIEMCALSA begann von 2009 bis 2017 mit Explorationsarbeiten in diesem Gebiet, für einen Teil des Gebiets über ein Joint Venture (JV) mit Riedel Resources (ASX: RIE) von 2017 bis 2019, als die Exploration dann eingestellt wurde. SIEMCALSA konzentrierte sich auf vier Zielgebiete: Profunda, Providencia, Fontun und Valverdin. Die Explorationsdaten weisen auf zahlreiche weitere unbeprobte Ziele hin, die weitere Explorationen erfordern.Im Rahmen des Joint Ventures SIEMCALSA mit Riedel Resources wurden vier Diamantbohrlöcher niedergebracht, um IP-Aufladbarkeitsziele zu testen. Dazu gehörte auch das Bohrloch CMN-3, das in der Hauptbrekzie der Profunda-Mine gebohrt wurde und in der Wand eines 7 Meter breiten, zuvor abgebauten Stollens 7,72 % Cu, 0,11 % Co, 0,09 % Ni, 0,44 % U und 0,24 % Zn auf 1,95 m durchschnitt2. Das Minengebiet Providencia lag außerhalb des Joint Ventures und wurde nicht bebohrt.Pan Global freut sich bekannt zu geben, dass Soar Financial Partners (eine Marke der NorthStar Communications GmbH) ("Soar") mit der Unterstützung von Public-Relations-Aktivitäten gemäß einem zwischen dem Unternehmen und Soar abgeschlossenen Vertrag vom 26. Juni 2024 (der "Public-Relations-Vertrag") beauftragt wurde, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSX-V").Die Public-Relations-Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten und beinhaltet Gebühren und die Zuteilung von 300,000 Aktienoptionen von Pan Global (die "Optionen"), die vierteljährlich zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Stammaktie ausübbar sind und 36 Monate nach dem Datum der Zuteilung auslaufen. Soar besitzt derzeit keine Aktien des Unternehmens, und die gezahlten Gebühren beziehen sich ausschließlich auf Dienstleistungen.1 Instituto Geológico y Minero de España, Mongografia N.o 4 - Recursos Minerales, 2003, S. 186-1872 Riedel Resources Medienmitteilung und ASX-Meldung vom 26. Oktober 2018 mit dem Titel "Drilling Programme Highlights Exploration Potential and Validates Exploration Strategy": https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2995-02039382-6A905981Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkenntnisse sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Alvaro Merino, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Exploration und Probenahme durch SIEMCALSA, geprüft und genehmigt. Alvaro Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.Die an die ALS-Probenaufbereitungsanlage in Sevilla gelieferten Gesteinsproben wurden in der ALS-Anlage in Irland aufbereitet und untersucht. Alle Proben wurden nach den Methoden CRU-31, SPL-22Y und PUL-31 zerkleinert, gespalten und pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgte durch eine 30-g-Brandprobe mit AA-Abschluss (Au-AA23). Die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) durchgeführt. Overgrade-Proben wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (OG62) analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialien wurden in einem Verhältnis von 1/25 Proben eingesetzt. Die Ergebnisse der Grab-/Schürfproben sind von Natur aus selektiv und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte der Mineralisierung.Im Namen des VorstandsJason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikationjason@panglobalresources.cominvestors@panglobalresources.comTel: +1-778-372-7101 / +1-236-886-9518www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.