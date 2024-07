Goldpreisprognose: 28./29. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 06.07.24 (08:16 Uhr) bei 2.391 US-DollarIm laufenden Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye starten, die seit dem April-Hoch in eine Seitwärtsphase übergegangen ist. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.In der Schiebephase an den nah beieinander laufenden Durchschnitten aus 20 und 50 Tagen konnte die 2.300er $-Marke auch in der vergangenen Woche stützen. Der Impuls zum Ende der Woche konnte sogar das Juni-Hoch herausnehmen, so dass der Schlusskurs nah am Wochenhoch lag. Damit steht der Start in die neue Woche unter positiven Vorzeichen, so dass am Montag eine Stabilisierung über der 2.370er $-Marke zu erwarten wäre.• Mögliche Tagesspanne: 2.370 $ bis 2.405 $• Nächste Widerstände: 2.392 $ = Vorwochenhoch | 2.431 $ = April-Hoch | 2.450 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.387 $ = Juni-Hoch | 2.318 $ = Vorwochentief | 2.236 $ = März-Hoch• GD20 (Std): 2.374 $Der Impuls über das Juni-Hoch könnte nun die weitere Entwicklung bestimmen. Mit Notierungen über dem wieder steigenden 20-Tage-Durchschnitt dürfte ein nächster Anlauf in den 2.450er $-Bereich zu erwarten sein. Am Dienstag dürfte jedoch, abhängig vom Wochenstart, ein Ringen um die 2.400er $-Marke im Raum stehen.• Erwartete Tagesspanne: 2.385 $ bis 2.420 $Ergänzend zum Stundenchart könnte die Korrektur vom Allzeithoch mit Rückkehr über das Juni-Hoch beendet sein. Die wichtigste stützende Zone liegt nun an der 2.300er $-Marke und die gleitenden Durchschnitte haben die Möglichkeit, einen neuen Bewegungszweig nach oben zu begleiten.Die etablierte Aufwärtstrendstruktur würde sich jedoch erst mit einem Ausbruch über das Allzeithoch bei 2.450 $ fortsetzen.• Mögliche Wochenspanne: 2.360 $ bis 2.440 $Im Zuge der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch konnte sich an der 2.300er $-Marke zunächst ein Boden bilden. Damit läuft weiterhin eine volatile Seitwärtskorrektur, die im grundsätzlich positiven Ausblich nun die Widerstände im 2.450er $-Bereich testen dürfte.• Mögliche Wochenspanne: 2.390 $ bis 2.480 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)