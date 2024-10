Goldpreisprognose: 42./43. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 12.10.24, um 08:40 Uhr, bei 2.657 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.635 $ bis 2.675 $In der vergangenen Woche hat der Goldpreis seine Konsolidierung zunächst nach unten aufgelöst und die Unterstützung an der 2.600er $-Marke getestet. Die dortige Nachfrage konnte weitere Verluste abwenden und den Kurs zurück in Richtung Allzeithoch bewegen. Damit stehen zum Start in die neue Woche weitere Zugewinne in Aussicht, wobei die Marke von 2.635 US-Dollar am Montag stützen dürfte.• Nächste Widerstände: 2.661 $ = Vorwochenhoch | 2.685 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.603 $ = Vorwochentief | 2.531 $ = Augusthoch• GD20 (Std): 2.648 $• Erwartete Tagesspanne: 2.655 $ bis 2.690 $ alternativ 2.640 $ bis 2.670 $Mithilfe der stützenden 2.600er $-Marke konnte sich der Goldpreis in Reichweite zu seinem Allzeithoch halten und dürfte einem festen Wochenstart entgegensehen. Davon abhängig wäre am Dienstag bereits ein neues Bewegungshoch möglich, auch eine weitere Rekordmarke ist nicht ausgeschlossen. Ein alternatives Szenario könnte noch die Bildung einer nächsten Schiebephase über 2.640 $ sein.Ergänzend zum Stundenchart hat der Kurs die wichtigste stützende Zone im Bereich von 2.600 $ verteidigt. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt dürfte einen Angebotsüberhang nun bei 2.630 $ abfangen, womit grundsätzlich eine Fortsetzung der Gewinnserie zu erwarten ist.• Mögliche Wochenspanne: 2.630 $ bis 2.710 $Die bestätigte Aufwärtstrendstruktur zielt auf neue Allzeithochs, könnte bei Erreichen der 2.700er $-Marke jedoch in eine nächste Konsolidierung übergehen. Die etablierte Unterstützungszone um 2.600 $ dürfte stärkeren Gewinnmitnahmen zunächst entgegenstehen. Erst bei einem Bruch dieser Marke wäre Korrekturstimmung im Markt, wobei nächste Ziele dann bei 2.530 $ liegen würden. Ein direkter Ausbruch hingegen könnte im weiteren Verlauf auf die Zone um 2.800 US-Dollar zielen.• Mögliche Wochenspanne: 2.660 $ bis 2.750 $ alternativ 2.600 $ bis 2.690 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)