Bedford Metals ermittelt im Uranprojekt Close Lake wichtige Uranmarker

16. Juli 2024 - Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das Unternehmen oder Bedford) freut sich, die Ergebnisse seiner satellitengestützten multispektralen Fernerkundung (sichtbare Nahinfrarotbildgebung/VNIR und Kurzwellen-Infrarotbildgebung/SWIR) über dem Uranprojekt Close Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben.Im Rahmen einer von Dr. Neil Pendock, PhD durchgeführten Analyse wurde erfolgreich eine Reihe von positiven Indikatoren für Uran ermittelt, unter anderem auch anomale Heliumemissionen und verschiedene unterirdische Strukturen wie das Tonmineral Illit und Magnetit. Diese Erkenntnisse sind mit jenen vergleichbar, die in Camecos Bergbaubetrieb Cigar Lake, der höchstgradigen Uranmine der Welt, beobachtet wurden.- Helium-Fluoreszenzen: Zwei bedeutende Bereiche mit Helium-Fluoreszenzen wurden entdeckt. He1 ist im nordwestlichen Ausläufer des Projektgeländes, an der Südspitze einer im Vorfeld ermittelten Zielzone, lokalisiert. He2 findet sich hingegen im nördlichen Uferbereich von Close Lake. Vorkommen von anomalem Helium, einem Zerfallsprodukt von Uran, korrelieren direkt mit Uranlagerstätten.- Hämatitreiche Anomalie: Entdeckt wurde auch eine 1000 m lange Anomalie mit nordwestlicher Ausrichtung, die mit Hämatit angereichert sein dürfte. Hämatit ist eine Alterierungssignatur, die in der Mine Cigar Lake beobachtet wurde und im Sandstein oberhalb der Diskordanz, in Brüchen und Brekzien, sowie im Grundgestein unterhalb der Diskordanz in engem Zusammenhang mit Uraniniterzen zu finden ist.- Illit-Anomalie: Auch eine gleichzeitig auftretende Anomalie, bei der es sich um Illit handeln dürfte, wurde ermittelt. Illit ist ein Tonmineral, das durch intensive hydrothermale Alterierungsprozesse entsteht - dem Hauptmechanismus für die Ablagerung von Uran in diesem Becken.Peter Born, President von Bedford, erklärt: Die Ergebnisse dieser satellitengestützten Messung sind äußerst vielversprechend. Die Ermittlung dieser wichtigen Uranmarker versetzt uns in die Lage, unsere Bohrungen auf die wesentlichen Standorte zu konzentrieren und damit auf eine bedeutende Entdeckung hinzuarbeiten. Unsere nächsten Maßnahmen bestehen darin, diese neuen Datensätze mit einer Bodenauflösung von rund 10 Metern in unser bereits vorhandenes Datenmaterial einzubinden, um möglichst präzise Ziele für unsere Diamantbohrungen definieren zu können.Bedford verpflichtet sich weiterhin zur Durchführung aller Explorationsarbeiten in Übereinstimmung mit höchsten Umweltstandards. Das Unternehmen wird seine Umweltbilanz minimieren und sicherstellen, dass alle Betriebsabläufe nachhaltig und verantwortungsbewusst gestaltet werden. Darüber hinaus schätzt Bedford seine Beziehungen mit örtlichen Gemeinden und indigenen Gruppen und verpflichtet sich zu kollaborativer Zusammenarbeit, um positive Ergebnisse für diese Stakeholder zu garantieren.Dr. Peter Born, P.Geo., ist die im Rahmen des National Instrument 43-101 definierte, designierte qualifizierte Person und President des Unternehmens und verantwortlich für die in dieser Meldung enthaltene, von ihm genehmigte technische Information.Bedford Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir generieren Wertschöpfung für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Entwicklung besonders aussichtsreicher Gelegenheiten in der Mineralexploration. Unsere Strategie ist die Weiterentwicklung unserer Projekte von der Entdeckung zur Produktion.Das Uranprojekt Close Lake liegt an der Ostseite des Athabasca Basins, neben Konzessionen von Cameco Corp. , dem größten Uranproduzenten der Welt. Die Konzession umfasst ungefähr 245 Hektar und liegt im primären Explorationskorridor, der die Mine Keys Lake, die Mine Cigar Lake und die Mine McArthur River enthält. Zugang zu der Liegenschaft erfolgt über ein Netzwerk von Straßen und Pfaden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76240/Bedford_150724_DEPRcom.001.pngDas Uranprojekt Ubiquity Lake, das ein Gebiet von 1382 Hektar umfasst, liegt knapp südlich der Unterlippe des Athabasca Basins, neben dem Projekt Carpenter Lake von ALX Uranium im Osten. Durch die Lage in der Nähe der Scherzone Cable Bay, parallel zur Scherzone Virgin River, die das Uranprojekt Centennial von Cameco beherbergt, verspricht das Projekt immenses Potenzial. Außerdem liegt das Projekt 100 km westlich der in der Vergangenheit produzierenden Uranmine Key Lake von Cameco, ein weiterer Hinweis auf die strategische Bedeutung dieses Standortes.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76240/Bedford_150724_DEPRcom.002.pngDas Uranprojekt Sheppard Lake umfasst ein Gebiet von ungefähr 2250 Hektar und grenzt an das Projekt Ubiquity Lake im Südosten. Das Projekt wird von Gestein der Mudjatik-Domäne charakterisiert, in dem Uranmineralisierung typsicherweise in Grundgestein eingelagert ist, das in Scherzonen oder Verwerfungen liegt und durch hydrothermale Umverteilung aufgelöster Materialien und nachfolgender Redox-Reaktionen gebildet wurde.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.Im Namen des Boards Bedford Metals Corp. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.Im Namen des Boards Bedford Metals Corp. Peter BornPresident Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!