Endeavour Silver unverändert stark

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. wies bereits Anfang April zur letzten Analyse vom 02.04. eine interessante Konstellation auf. Oberhalb von 2,55 USD versprach sich weitere Performance, welche bislang mehr wie sehr erfüllt wurde. In der Spitze wurden dabei Kurse >5,00 USD je Anteilsschein erreicht. Die aktuell nachfolgende Konsolidierung könnte jedoch in Kürze enden und somit den Weg frei für weitere Zugewinne bis zum Widerstand von 5,73 USD machen. Oberhalb von 4,21 USD bleibt die Lage bullisch.Dementsprechend wäre ein Abtauchen unter 4,21 USD kritisch. Da in diesem Fall auch der steile Aufwärtstrend seit dem Frühjahr gebrochen werden könnte. In der Konsequenz wären Verluste bis 3,70 USD möglich, bevor darunter deutlicher Verkaufsdruck in Richtung der Zone um 3,08 USD aufkommen könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.