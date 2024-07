Spanish Mountain Gold kündigt Investition von Gläubiger an

Vancouver; 26. Juli 2024 - Spanish Mountain Gold Ltd. (Spanish Mountain Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SPA - WKN: A0YJQF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Whittle Consulting Ltd. (Whittle) getroffen hat, nach der Whittle anstelle einer Barzahlung vom Unternehmen für erbrachte Dienstleistungen 348.000 Dollar des geschuldeten Betrags in Tausch gegen 1.831.579 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) investieren wird. Der Ausgabepreis der Aktien beträgt 0,19 Dollar pro Aktie.Whittle führt eine Enterprise-Optimierungsstudie für das Multi-Millionen-Unzen-Tagebau-Projekt von Spanish Mountain Gold im Cariboo Gold Corridor in der Nähe von Likely, British Columbia, Kanada, durch. Die Optimierung nutzt Whittles Prober-F-Software, globale Rechenleistung und ein erfahrenes Team von Bergbauindustrie-Profis, um den optimalen Betrieb und Umfang des Projekts zu bestimmen. Die Studie wurde in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Dezember 2023 angekündigt.Gerald Whittle, CEO von Whittle Consulting, kommentierte: Wir freuen uns, Aktionäre von Spanish Mountain Gold zu werden. Wir haben großes Vertrauen in das Managementteam. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial dieses Projekts zu realisieren.Die Aktien stellen eine teilweise Zahlung der von Whittle bisher erbrachten Dienstleistungen dar, deren Restbetrag in bar bezahlt wird. Die Ausgabe der Aktien steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Nach der Ausgabe unterliegen die Aktien einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.Seit 1999 hat Whittle Consulting weltweit über 180 Whittle Enterprise Optimization Studien durchgeführt, sowohl für Tagebaue als auch für Untertagebergwerke und das für alle Rohstoffarten. Die umfassende Anwendung der Whittle Integrated Strategic Planning verbessert die Wirtschaftlichkeit eines Bergbauprojekts oder -betriebs mit einer Steigerung des NPV von 5% bis 35% und in vielen Fällen sogar erheblich mehr. Diese Ergebnisse werden erzielt, auch nachdem konventionelle Optimierungstechniken im Bergbau angewandt wurden. Weitere Informationen über Whittle Consulting und das Team finden Sie unter www.WhittleConsulting.com.au.Im Namen des UnternehmensPeter MahPresident, Chief Executive Office and Director Spanish Mountain Gold Ltd. Peter Mah, CEO+1 604 601-3651info@spanishmountaingold.comDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie erwartet, antizipiert, plant, schätzt, beabsichtigt, Ziele, prognostiziert, potenziell oder Abwandlungen davon), glaubt, plant, schätzt, beabsichtigt, Ziele, Vorhersagen, Ziele, potenziell oder Abwandlungen davon oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden, könnten oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Bei den hierin enthaltenen Aussagen über den Abschluss und die Verwendung der Erlöse handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die, wie auch die anderen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens, auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements oder andere Ereignisse, die diese Aussagen oder Informationen beeinflussen, ändern sollten. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.