Bloomberg-Umfrage: Gold ist der beste Trump-Trade, nicht der Dollar

Die jüngste Umfrage von Bloomberg Markets Live Pulse zeigt, dass Gold die beste Portfolioabsicherung für den Fall ist, dass Donald Trump erneut ins Weiße Haus einzieht. Unter den 480 Befragten überwogen die Befürworter des Edelmetalls als sicherer Hafen im Falle einer Wiederwahl Trumps die Befürworter des US-Dollars im Verhältnis 2:1. Etwas mehr als 60% der Befragten erwarten, dass der Dollar im Falle einer weiteren Amtszeit des republikanischen Kandidaten schwächer wird. Die Geschichte ist auf seiner Seite. Ein Bloomberg-Indikator für den Dollar ist um mehr als 10% gefallen, während der Spotpreis für Gold in den vier Jahren von Trumps Amtszeit um mehr als 50% gestiegen ist.Trumps Programm aus Steuersenkungen, Zöllen und weniger Regulierung wird an der Wall Street als inflationär angesehen und könnte die US-Notenbank sogar zwingen, die Zinsen wieder anzuheben. Wenn die Republikaner im November die Kontrolle über den Kongress übernehmen und Trump mehr Spielraum für die Verabschiedung weitreichender wirtschaftspolitischer Maßnahmen erhält, könnte dies dem Edelmetall weiteren Auftrieb geben, da sich die Preise in der Nähe ihrer Allzeithochs bewegen. "Gold befindet sich in einer erstklassigen Position, um sich zu erholen", sagt Gregory Shearer, Analyst bei JPMorgan Chase & Co. Geopolitische Spannungen, das wachsende US-Defizit, die Diversifizierung der Währungsreserven und die Absicherung gegen Inflation haben die Edelmetallpreise in die Höhe getrieben. "Diese Faktoren dürften unabhängig vom Wahlausgang bestehen bleiben, könnten sich aber in einem Trump 2.0 oder 'Red Wave'-Szenario noch verstärken", schrieb er am 24. Juli.Eine Reihe von Teilnehmern an der MLIV Pulse-Umfrage schien diese Ansicht zu teilen: "Ich sehe nur ernsthafte Störungen der Märkte und des Handels sowie einen raschen Anstieg der US-Staatsverschuldung", meinte einer von ihnen. Der Anstieg des Goldpreises während der Präsidentschaft Trumps wurde zum Teil von Anlegern angetrieben, die nach dem Ausbruch der Pandemie und dem Rückgang der Leitzinsen auf fast null Sicherheit suchten. Gold erreichte im August 2020 ein Allzeithoch inmitten der globalen Angst vor den Lockdowns.