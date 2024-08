Harmony Gold liefert mehr als Lichtblicke

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. befindet sich seit längerer Zeit in einer Aufschwungphase. Wenig überraschend daher, dass mittlerweile auch frühere Höchststände von vor mehr als zehn Jahren erreicht wurden. Der positive Trend ist folglich intakt und weitere Kurssteigerungen durchaus möglich. Widmen wir uns diesen Details wieder im Nachgang.Der schwungvolle Anstieg seit 2023 wird gegenwärtig aus konsolidiert. Nach dem jüngsten Jahrzehntehoch über den Widerstand von 10,71 USD hinaus erfolgten abermals Gewinnmitnahmen, welche allerdings keineswegs kritisch zu sehen sind. Vielmehr führten diese zu einem dritten Bestätigungspunkt der seit Oktober 2023 etablierten Aufwärtstrendlinie.Zeitgleich wurde die Marke rund um 8,78 USD als Unterstützung bestätigt, sodass eine erneute Attacke auf 10,71 USD möglich wird. Hierbei sollte einerseits die Aufwärtstrendlinie unverändert verteidigt werden und andererseits auch das Hoch vom 16. Juli bei 11,04 USD überwunden werden können. Eine Etablierung über 10,71 USD bewirkt generell weitere Stärke für eine mittelfristige Tendenz bis hin zum Widerstand bei 13,36 USD je Anteilsschein.Sollten wider Erwarten die Bären doch wieder an Dominanz gewinnen, wäre dies mit einem Rutsch unter die bekannte Marke von 8,78 USD zu interpretieren. Im Falle einer solchen Kursschwäche müsste man vielmehr von anhaltenden Gewinnmitnahmen ausgehen. Diese könnten neben der Unterstützung von 7,61 USD zu weitaus tieferen Rückschlägen führen. Nach dem Level von 7,61 USD wäre nämlich rund 1,00 USD tiefer bei 6,56 USD die nächste Haltezone gegeben. Eine solche Kursschwäche dürfte durch einen ebenso schwachen Goldmarkt bestimmt werden und würde natürlich die mittel- bis langfristig bullische Ausrichtung infrage stellen.Doch es gibt gegenwärtig keine Anhaltspunkte für eine ebensolche Schwäche. Der Chart beziehungsweise die Preisentwicklung selbst wird hierbei jedoch für Aufklärung sorgen.Die Ausgangslage für weitere Kurssteigerungen ist gegeben, sodass ein erneuter Angriff auf das Widerstandslevel von 10,71 USD anzunehmen bleibt. Ein nachhaltiger Anstieg darüber verschafft mittel- bis langfristige Perspektiven in Richtung des nächsthöheren Widerstands von 13,36 USD.Die Bären haben derzeit keine Freude. Denn trotz der jüngsten Rückschläge bleibt das Chartbild bullisch. Einzig ein Rückschlag unter die Kreuzunterstützung von 8,78 USD könnte die Hoffnung auf weitere Kursverluste schüren. In der Konsequenz wäre jedenfalls mit Abgaben bis 7,61 USD und darunter sogar bis 6,56 USD zu rechnen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.