Ein COMEX-Silber-Problem

Erst letzte Woche brach der Spot- und COMEX-Preis für Gold aus seiner jüngsten Handelsspanne aus und stieg auf neue Allzeithochs. Zur Enttäuschung vieler liegt der Spot- und COMEX-Preis für Silber jedoch nach wie vor weit unter seinen Höchstständen vom vergangenen Mai. Woran liegt das? Die Antwort könnte in den jüngsten Commitment-of-Traders-Daten zu finden sein.Die Analyse der Preistrends für die COMEX-Metalle umfasst unzählige Variablen. Eine dieser Variablen, die es zu berücksichtigen gilt, ist die aktuelle Struktur des von der CFTC herausgegebenen Commitment-of-Traders-Berichts. Historisch gesehen kann eine geringe Netto-Long-Position der Spekulanten und eine geringe Netto-Short-Position der Commercials den Weg für eine Preisrally ebnen. Umgekehrt geht eine überhöhte und große Netto-Long-Position der Spekulanten häufig einem Ausverkauf und einem Preisrückgang voraus.Gegenwärtig erholen sich die Preise beider COMEX-Metalle. Seit den jüngsten Tiefstständen von vor drei Wochen ist der Preis für COMEX-Gold um 150 Dollar oder etwa 6% gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist der Preis für COMEX-Silber um 3 Dollar oder etwa 11% gestiegen. Nicht gerade wenig. Wie bereits erwähnt, hat diese jüngste Erholung jedoch dazu geführt, dass der Goldpreis seine jüngste Handelsspanne durchbrochen und ein neues Allzeithoch erreicht hat. COMEX-Silber hingegen hat noch nicht einmal die Höchststände vom vergangenen Mai erreicht.Die jüngste Underperformance von Silber gegenüber Gold kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die Belastung durch COMEX-Kupfer, das gegenüber seinen Höchstständen von Mitte Mai um etwa 1 Dollar je Pfund oder fast 20% gefallen ist.Doch werfen wir einen Blick auf den Commitment-of-Traders-Bericht, den wir bereits erwähnt haben. Der jüngste Bericht ist weiter unten zu finden, und Sie sollten unbedingt die Brutto-Short-Position der Großspekulanten beachten. Mit nur 14.606 Kontrakten ist diese Gesamtposition im historischen Vergleich sehr gering.Und warum ist diese Brutto-Short-Position der Großspekulanten so wichtig? Weil, wie der verstorbene Ted Butler zu sagen pflegte, die Short-Position der Großspekulanten und Hedgefonds "Raketentreibstoff" für Erholungen ist. Warum ist das so? Wenn Hedgefonds von einer Netto-Short-Position zu einer Netto-Long-Position wechseln, beinhaltet dieser Handel eigentlich zwei Käufe: einen Kaufauftrag, um die Short-Position zu decken, und einen zweiten Kaufauftrag, um die neue Long-Position zu eröffnen. Auf einem winzigen Markt wie dem COMEX-Silbermarkt kann ein solches Kaufvolumen einen dramatischen Einfluss auf den Preis haben.Gegenwärtig ist die Brutto-Short-Position der Großspekulanten jedoch sehr gering und beträgt vielleicht die Hälfte dessen, was sie sein könnte oder sollte. Dies bedeutet, dass die verbleibenden Short-Positionen der Spekulanten nur noch in sehr geringem Umfang gedeckt werden müssen, wodurch ein Teil des Kaufdrucks wegfällt, der erforderlich ist, um den Preis wieder auf 33 Dollar zu bringen.Dies lässt sich auch aus dem "disaggregierten" Commitment-of-Traders-Bericht ersehen. In diesem Bericht ist die Kategorie "Großspekulanten" in kleinere Komponenten unterteilt, von denen eine die Bezeichnung "Hedgefonds" trägt. Auch hier gilt, dass aktiv gehandelte Hedgefonds aufgrund technischer Faktoren und anderer Indikatoren von "short" auf "long" umschwenken können. Wie Sie unten sehen können, beläuft sich die verbleibende Brutto-Short-Position dieser Fonds jedoch nur auf magere 9.678 Kontrakte.Ohne den "Raketentreibstoff" der Eindeckung von Leerverkäufen durch Spekulanten kann der COMEX-Silberpreis also immer noch steigen, aber eben nicht in einem schnellen oder rasanten Tempo. Der COMEX-Goldpreis ist also aus seiner Handelsspanne ausgebrochen, aber dem COMEX-Silberpreis fehlt derzeit noch die Trägheit, um aus seiner eigenen Handelsspanne auszubrechen.Eine letzte Möglichkeit, dies alles zu messen, ist ein Instrument, das wir bei TF Metals Report seit 15 Jahren verwenden. Ich nenne es gerne die "Large Spec Net Long Ratio". Die Berechnung dieses Verhältnisses ist einfach. Nehmen Sie einfach die Brutto-Long-Position der Großspekulanten und teilen Sie sie durch die Brutto-Short-Position. Unter Verwendung der oben geposteten Daten ergibt sich das Verhältnis: 63.930 geteilt durch 14.606 = 4,38:1In den letzten 15 Jahren habe ich festgestellt, dass ein Verhältnis von 2:1 oder weniger auf einen "gewaschenen" oder "sauberen" Commitment-of-Traders-Bericht hinweist, aus dem sich bald eine Preisrally entwickeln könnte. Ein Verhältnis von 3:1 oder 4:1 deutet darauf hin, dass die derzeitige Rally möglicherweise in die Jahre gekommen ist. Bei einem Verhältnis von mehr als 5:1 oder seltener 6:1 ist es fast immer zu einem starken Kursrückgang gekommen. Wo lag dieses Verhältnis am vergangenen Dienstag, dem 20. Dezember, als der jüngste Bericht ausgewertet wurde? 4,38.1. Für mich ist dieser überkaufte Indikator ein weiterer Grund dafür, dass der Silberpreis nicht mit dem Goldpreis mithalten kann.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Silberpreis noch eine Weile hinter dem Goldpreis zurückbleiben könnte. Wie immer werden sich die Preiserholungen an der COMEX in einem Zwei-Schritte-Vorwärts-und-Einen-Schritt-Zurück-Muster entfalten, und der COMEX-Silbermarkt könnte etwas weniger Optimismus - oder etwas mehr Pessimismus - benötigen, bevor er bereit ist, höher zu steigen und schließlich dem Goldpreis bei seinem Ausbruch zu folgen. Bleiben Sie informiert und erwägen Sie den Kauf von Silber vor der nächsten Marktverschiebung - positionieren Sie sich in diesem volatilen Markt vor der Kurve.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 26. August 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.