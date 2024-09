Power Nickel präsentiert Nisk  24 And Beyond in der Online-Seminar-Serie Red Cloud

Toronto, 4. September 2024 - Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV) freut sich, seine Präsentation im Rahmen der Online-Seminar-Serie Red Cloud heute um 14:00 Uhr (Ortszeit Ostküste) bekanntzugeben. Zur Registrierung für die Teilnahme am Webinar klicken Sie bitte diesen Link: https://redcloudfs.com/events/rcwebinar-pnpn-2/.Der Herbst steht nun vor der Tür, und mit den zusätzlichen Ergebnissen aus unserem arbeitsreichen Sommerbohrprogramm haben wir ein noch klareres Bild von unserem Projekt Nisk. Unsere Bohrteams haben hart gearbeitet und erstaunliche Fortschritte erzielt, die wir, gemeinsam mit unseren Plänen für das restliche Jahr, besprechen werden, kommentierte Terry Lynch, CEO von Power Nickel.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76722/PowerNickel_040924_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: 3D-Ansicht der Lion Discovery Zone mit Darstellung der Bohrlöcher PN-24-050 und PN-24-060. Die Abbildung verdeutlicht auch die derzeitige Interpretation der Geometrie sowie den großen offenen Bodenbereich, der möglicherweise mehr als eine dieser Mineralisierungszonen enthalten könnte.Wir werden auch diskutierten, warum dies eine aufregende und günstige Zeit für Investoren im Bergbau ist. Es ist Zeit loszulegen!, kommentierte Lynch. Power Nickel gibt daher auch eine Reihe ausgewählter Marketinginitiativen bekannt, die sicherstellen, dass die Geschichte unserer Entwicklung die Investoren erreicht.1. Beauftragung von Capital 10X zur Produktion einer Serie von Videos und Interviews mit dem Management im kommenden Jahr, um Power Nickel und das Polymetall-Projekt Nisk in den sozialen Medien und auf den Bergbaukonferenzen Grizzle vorzustellen. Kostenpunkt: 7.500 Dollar pro Monat in den nächsten 12 Monaten.2. Beauftragung der Investitionsmedienfirma The Market Mindset mit einer Serie von Videopublikationen, Interviews mit dem Management, Produktion von Originalartikeln in den sozialen Medien und einer Präsentation in ihrem Investorenrundschreiben. Kostenpunkt: 50.000 Dollar für 6 Monate, ab 1. September.3. Beauftragung von Empire Market Ventures zur Förderung von Investoreninteresse und Abschluss einer Marketing-Dienstleistungsvereinbarung für das restliche Jahr 2024. Empire Market Venture wird Inhalte zur Verwendung in Social-Media-Kampagnen erstellen und Unternehmensnachrichten aktiv in Finanzforen im Internet unterstützen. Kostenpunkt: 150.000 US-Dollar.4. Beauftragung von Resource Stock Digest mit der Erstellung einer Interviewserie und der Verteilung dieser Interviews und unserer Pressemeldungen an Abonnenten von Resource Stock Digest. Kostenpunkt: 40.000 US-Dollar.Diese Initiativen sollen das allgemeine Interesse am Unternehmen und seinen Projekten fördern.Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Nisk Projekts zu Kanadas erster kohlenstoffneutraler Nickelmine konzentriert.Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine bedeutende Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf ausgelegt sind, die ursprüngliche Entdeckungszone Nisk zu erproben und das Landpaket auf angrenzende potenzielle Nickelvorkommen zu untersuchen.Neben dem Nisk-Projekt besitzt Power Nickel auch bedeutende Landpakete in Britisch-Kolumbien und Chile. Das Unternehmen ist dabei, diese Vermögenswerte im Rahmen eines Arrangement-Plans, der den eingetragenen Aktionären von Power Nickel zur Genehmigung vorgelegt wird, in ein entsprechendes Unternehmen umzuorganisieren.Mr. Duncan Roy, VP Investor Relationsduncan@powernickel.com416-580-3862The Canadian Venture Building82 Richmond St East, Suite 202Toronto, ONUm die Unternehmenspräsentation von Power Nickel zu bekommen, nutzen Sie bitte den folgenden Link: http://powernickel.com/corporate_presentation.pdfWeder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen die Ergebnisse des Sommerprogramms erhält; die Beschaffung von ausreichendem Kapital zur Finanzierung seiner Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsgebiete; die Aufrechterhaltung seiner Konzessionen; die Erkundung und Erschließung seiner Projekte; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration und dem operativen Betrieb verbundenen innewohnenden Gefahren; die zukünftigen Preise von Nickel und anderen Metallen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!