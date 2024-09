Eine neue Ära für Silber?

Es war ein fantastisches Jahr für Besitzer physischer Edelmetalle, und vielen Berichten zufolge steht das Beste noch bevor. Alle Probleme, vor denen wir seit Jahren gewarnt haben, wie Inflation, Währungsentwertung und die Unterdrückung der finanziellen Freiheit des Einzelnen durch die Regierung, sind so offensichtlich geworden, dass selbst der naivste Bürger sie klar erkennen kann.Trotz der Bemühungen von Politikern und institutionellen Führungskräften, die Steuerzahler davon zu überzeugen, ihren eigenen Augen nicht zu trauen, und ihnen einzureden, dass alles in Ordnung und die Wirtschaft so robust wie immer sei, sind die Risse in der Maschinerie nun für alle deutlich zu sehen.Die Verbraucherpreise steigen weiter, insbesondere in der Realwirtschaft (im Gegensatz zu den stark verzerrten Regierungsdaten). Die beiden laufenden Kriege stören weiterhin den Weltmarkt und schüren soziale Spannungen im Inland. Was die Wahlherausforderungen angeht, mit denen wir weltweit konfrontiert sind, so sieht es bisher so aus, als ob der demokratische Prozess eine Vertiefung bereits bestehender Gräben mit sich bringen wird.Wie wir bereits bei den jüngsten Wahlen im Vereinigten Königreich und noch deutlicher bei der Abstimmung in Frankreich gesehen haben, waren beide Länder nach Schließung der Wahllokale weitaus stärker gespalten als zuvor. Die Wahlen in den USA werden noch viel mehr Ähnliches bewirken. Nach den Ereignissen im Anschluss an die letzte Wahl konzentrieren sich viele scharfsinnige Beobachter eher auf die Reaktion auf das Wahlergebnis als auf das Ergebnis selbst als Indikator für die gesellschaftspolitische Stabilität des Landes.Angesichts all dieser Turbulenzen und Ungewissheiten hat Gold natürlich seinen Moment im Rampenlicht. Es eilt von einem Rekordhoch zum nächsten, und viele Mainstream-Investoren und Analysten, die dem gelben Metall gleichgültig oder sogar feindselig gegenüberstanden, haben wieder einmal seinen wahren Wert erkannt - wie sie immer, höchst vorhersehbar, dazu neigen, wenn sie mit der Möglichkeit einer schweren Krise konfrontiert werden.Über den "jüngeren Bruder" von Gold, Silber, wurde weniger berichtet, was auch nicht anders zu erwarten war. Da sich die geldpolitische Stimmung bei der Fed eindeutig ändert und der Fed-Vorsitzende Powell anscheinend den Boden für eine Rückkehr zu niedrigeren Zinsen und leichtem Geld bereitet, kann Silber von der bevorstehenden Kehrtwende ganz erheblich profitieren. Diese Gelegenheit wurde in der Mitte August veröffentlichten Aktualisierung von ALphaREset sicherlich nicht ausgelassen, in der hervorgehoben wurde, dass "Silber in den letzten drei Zinssenkungszyklen der Fed durchschnittlich +332% zurückgegeben hat".Es ist erwähnenswert, dass plötzliche Preisexplosionen bei Silber nichts Ungewöhnliches sind, wie diese Zusammenfassung aus einer Analyse des International Banker zeigt:"Nachdem der Silberpreis Anfang der 1980er Jahre auf 36 Dollar je Unze gestiegen war, befand er sich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts und in den 1990er Jahren weitgehend in der Flaute. Erst ab etwa 2006 kam der Silberpreis so richtig in Schwung, als der Superzyklus der unersättlichen Nachfrage Chinas nach Rohstoffen voll in Gang kam. Dann führte die globale Finanzkrise 2007-09 zu einer großen Flucht der Anleger in Sicherheit, die die Preise bis April 2011 auf fast 50 Dollar je Unze ansteigen ließ.Nachdem sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgefallen waren, bewegten sich die Silberpreise in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre größtenteils im hohen Zehnerbereich, bevor sie Anfang der 2020er Jahre einen neuen Tiefststand von 20 Dollar je Unze erreichten, unter den die Preise nur selten gefallen sind. Darüber hinaus sind die Preise im Jahr 2024 bereits über die Marke von 30 Dollar je Unze gestiegen, wobei im Mai 32 Dollar je Unze erreicht wurden - wodurch das Verhältnis zwischen Gold- und Silberpreis auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2022 sank -, bevor sie bis Anfang August wieder auf etwa 28,50 Dollar je Unze zurückgingen.Ein Großteil dieser Unterstützung wurde durch das globale Silberangebotsdefizit bereitgestellt, das in den drei Jahren bis 2023 anhielt, zusätzlich zu dem sich ausweitenden Angebotsdefizit, das allgemein für 2024 vorhergesagt wird."Diese aktuelle Verschiebung können die Anleger nicht ignorieren. Während die ganze Aufmerksamkeit auf Gold gerichtet ist, schauen viele kluge Köpfe auf das Potenzial von Silber. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Versuch, plötzliche Aufschwünge vorherzusagen und zu "erwischen", eine fehlgeleitete Anlagestrategie ist (und das nicht nur, wenn es um Silber geht). Konservative, verantwortungsbewusste Anleger sind viel besser bedient, wenn sie sich auf die langfristigen Aussichten von Silber konzentrieren, die zufällig noch spannender sind als seine kurzfristigen Aussichten.Selbst wenn wir die Attraktivität von Silber als Anlageform völlig außer Acht lassen, dürfte die robuste Nachfrage nach dem Metall bei industriellen Anwendungen die Preise weiter in die Höhe treiben. Sie war der Haupttreiber für den Preisanstieg von Silber im letzten Jahr und dürfte dank "grüner Übergangsprojekte", einer erheblich gestiegenen Nachfrage nach Elektronik und Elektrik sowie chemischen Anwendungen weiter zunehmen.Die Aussichten sind sogar so gut, dass das Silver Institute vor kurzem seine Defizitprognosen revidiert hat, wobei es von einer größeren Lücke zwischen Angebot und Nachfrage ausgeht, und sich sehr zuversichtlich über die Aussichten des Metalls geäußert hat: "Von elektrischen Schaltern und Solarzellen bis hin zu chemischen Katalysatoren ist Silber ein wesentlicher Bestandteil vieler Branchen. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist es kaum zu ersetzen, und seine Verwendungsmöglichkeiten sind breit gefächert."All dies ist für Anleger natürlich von entscheidender Bedeutung. Was aber wohl noch wichtiger ist, ist die Erkenntnis, dass physisches Eigentum die einzige Art von echtem Eigentum ist. Insbesondere in Anbetracht der potenziellen systemischen Bedrohungen und der weit verbreiteten Unsicherheit, mit der wir derzeit konfrontiert sind, macht es wenig Sinn, auf die Vorteile des echten Vermögenserhalts und des "sicheren Hafens" zu verzichten, die physische Edelmetalle bieten, indem man sich für den Kauf potenziell wertloser Papiermetalle entscheidet.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 29.08.2024 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.