Cerro de Pasco Resources: Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Mio. $ mit Eric Sprott

MONTRÉAL, 26. September 2024 - Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FWB: N8HP ) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zum Preis von je 0,15 $ bekannt zu geben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 3.000.000 $ entspricht (das Angebot).Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. sämtliche Einheiten im Rahmen des Angebots gezeichnet und damit seine Beteiligung an CDPR deutlich erhöht hat.Wir freuen uns, dass Eric Sprott seine Investition in Cerro de Pasco Resources erhöht hat. Seine anhaltende Unterstützung ist ein Ausdruck des Vertrauens in unsere Zielsetzung und unseren Fortschritt. Diese Privatplatzierung stärkt unsere Kapitalstruktur und ermöglicht es uns, uns auf die Förderung unserer strategischen Ziele und die Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre zu konzentrieren, sagte Guy Goulet, Chief Executive Officer.Vor dem Angebot standen 42.387.500 Stammaktien und 20.000.000 Warrants im Besitz bzw. unter der Kontrolle von Herrn Sprott, was ungefähr 9,9 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 13,9 % auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung dieser Warrants entspricht. Infolge des Angebots stehen nun 62.387.500 Stammaktien und 30.000.000 Warrants im Besitz bzw. unter der Kontrolle von Herrn Sprott, was etwa 13,9 % der ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis und 19,3 % auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung dieser Warrants entspricht.Die Einheiten wurden von Herrn Sprott zu Investitionszwecken erworben. Herr Sprott verfolgt bei der Investition einen langfristigen Zeithorizont und wird in der Zukunft je nach Marktbedingungen, der Änderung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren möglicherweise zusätzliche Wertpapiere des Unternehmens erwerben, auch auf dem freien Markt oder im Rahmen privater Kauftransaktionen, bzw. Wertpapiere des Unternehmens verkaufen, ebenso auf dem freien Markt oder im Rahmen privater Veräußerungen.Eine Kopie des Frühwarnberichts hinsichtlich des oben Genannten wird im Profil von CDPR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein und kann auch telefonisch bei Guy Goulet, CEO des Unternehmens unter 1-579-476-7000 bzw. schriftlich bei 2176423 Ontario Ltd. (1106-7 King Street East, Toronto Ontario M5C 3C5) angefordert werden.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Stammaktie, und zwar entweder bis zu dem Datum, das 24 Monate nach dem Ausgabedatum der Warrants liegt, oder gegebenenfalls bis zu einem von dem Unternehmens festgelegten Datum, das mindestens 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung durch das Unternehmen liegt, in der bekannt gegeben wird, dass der zwanzigtägige volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange über 0,60 $ liegt (das Auslöseereignis), vorausgesetzt, das Auslöseereignis tritt am oder nach vier Monaten ab dem Ausgabedatum der Warrants ein.Der Bruttoerlös aus dem Angebot soll für Bohrungen, Probenahmen, metallurgische Untersuchungen und als allgemeines Working Capital verwendet werden.Alle in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.Die Beteiligung von Eric Sprott, einem Insider des Unternehmens, am Angebot wird als eine Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) betrachtet. Das Unternehmen hat sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung von nahestehenden Parteien enthaltenen Ausnahmen bezüglich der Anforderungen betreffend die formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre berufen, da weder der faire Marktwert (gemäß MI 61-101) des Gegenstands der Transaktion noch der faire Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101) überschreitet.Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.Cerro de Pasco Resources konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswertes, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberhaltigen mineralischen Abraum und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens bei El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich um eine der größten obertägigen Ressourcen der Welt.205 - 68 Ave de la GareSaint-Sauveur, Québec J0R 1R0Guy Goulet, CEOTelefon: +1-579-476-7000Mobil: +1-514-294-7000ggoulet@pascoresources.comFrau Donna YoshimatsuStrategische Beraterin, Investor RelationsTel: 416 722-2456E-Mail: dyoshi@pascoresources.comNICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss: Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, strebt an, erwartet, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, könnte, dürfte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter identifiziert werden, oder anhand von Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, werden, könnten, würden, dürften oder ähnlichen Ausdrücken. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements von CDPR hinsichtlich der beabsichtigten Verwendung des Erlöses sowie des Geschäfts und der Expansion und des Wachstums der Betriebe von CDPR, basieren auf den Einschätzungen von CDPR und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von CDPR wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, die Auswirkungen makroökonomischer Entwicklungen sowie jegliche wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Geschäft, die Konzessionsgebiete und das Vermögen des Unternehmens, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Dokumenten von CDPR dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!