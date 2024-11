Gold- und Silberpreise im Rückzug

Letzte Woche schrieben wir, dass sich der Goldpreis in einem langfristigen Bullenmarkt befinden wird, unabhängig davon, welcher Kandidat die Präsidentschaftswahlen in den USA gewonnen hat. Das ist nach wie vor der Fall, aber es lässt sich nicht leugnen, dass wir in den Tagen nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses wahrscheinlich eine kurzfristige Trendwende erlebt haben.Was ist also derzeit los und warum fallen die Edelmetallpreise? Nun, zunächst einmal können Sie im nachstehenden Chart deutlich erkennen, dass sich kurz nach dem Ergebnis der US-Wahl am späten Dienstag letzter Woche etwas geändert hat.Warum sollte die Wahl von Trump einen so starken Einfluss auf den Goldpreis haben? Meiner Meinung nach treiben einige der folgenden Faktoren den Preis nach unten:• Die Vorstellung, dass Trump die US-Bundesausgaben drastisch kürzen und das exponentielle Wachstum von Schulden und Defizit bremsen wird.• Viele Analysten scheinen zu glauben, dass Trumps Politik das Wirtschaftswachstum fördern und die Rezession verhindern wird, die einige von uns seit einem Jahr erwarten.• Der von Trump vorgeschlagene Zollplan wird wahrscheinlich die Preisinflation an mehreren Fronten erhöhen. Wenn dies der Fall ist, ist es wahrscheinlich, dass die Zinsen für US-Staatsanleihen weiter steigen werden, was den Dollar-Index mit nach oben zieht.• Wenn die Inflation anhält und/oder im Jahr 2025 sprunghaft ansteigt, was wird dann aus der Erwartung des FOMC, die Leitzinsen bis zu vier Mal zu senken?• Schließlich, und das sollte nicht übersehen werden, hat Trump im Wahlkampf mehrere Versprechen in Bezug auf Bitcoin gemacht, und der Preis ist seit seiner Wahl auf ein Allzeithoch gestiegen. Eine erneute Welle von "Bitcoin kaufen, Gold verkaufen" scheint sich auch auf den Goldpreis auszuwirken.Wenn man all dies zusammennimmt, wird ziemlich klar, warum der Goldpreis in den letzten vier Handelstagen um über 5% gefallen ist. Nachdem der Schaden angerichtet ist, stellt sich die nächste und wichtigste Frage: Wie geht es mit den Gold- und Silberpreisen weiter? Beginnen wir mit COMEX-Gold. Er befindet sich seit dem 1. März in einem leicht erkennbaren Aufwärtstrend. Es gab höhere Höchst- und Tiefststände, als sich der Preis nach oben bewegte, unterstützt durch den 50-tägigen gleitenden Durchschnitt. Nun, alle Trends (aufwärts oder abwärts) kommen irgendwann zu einem Ende, und unser derzeitiger achtmonatiger Trend scheint kurz vor dem Ende zu stehen. Im Laufe dieser Woche sollten wir mehr wissen.Sie können die höheren Höchststände und die Unterstützung beim 50-tägigen Durchschnitt im unten stehenden Chart sehen. Sie können auch den Moment erkennen, als es im Juni und Juli gerade gefährlich aussah, sich der Preis erholte und bald neue Höchststände erreichte. Nun, da sind wir wieder, und es sieht erneut gefährlich aus. Der Kurs muss sich bald stabilisieren und sich wieder in Richtung des 50-tägigen Durchschnitts bewegen, andernfalls besteht die Gefahr, dass er unter die 2.620-Dollar-Marke fällt und das Muster "höhere Höchststände, höhere Tiefststände" durchbricht, das typischerweise für mittelfristige Bullenmärkte charakteristisch ist.Wenn der Preis weiter sinkt, sehen wir wahrscheinlich einem Pullback entgegen, der sich bis in den Bereich um 2.525 Dollar bis 2.550 Dollar fortsetzt, bevor er sich bis zum Jahresende konsolidiert. Insgesamt wäre das eine "Korrektur" von etwa 10% gegenüber den Höchstständen von Ende Oktober, und wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, kommt es in langfristigen Bullenmärkten immer wieder zu 10%igen Korrekturen. Sollte sich der Goldpreis bis zum Jahresende in der Spanne von 2.525 Dollar bis 2.550 Dollar einpendeln, würde er 2024 immer noch einen jährlichen Zuwachs von über 20% verzeichnen und damit sein bestes Jahr seit 2020 erreichen.Das Bild für Silber ist ebenso schwierig. Der Silberpreis ist seit der Wahl Trumps mit einem Rückgang von über 8% seit letztem Dienstag ebenfalls stark gesunken. Der Anstieg des US-Dollar-Index ist der Hauptgrund dafür, dass der Silberpreis in den letzten Tagen zusammen mit fast allen anderen Rohstoffen gefallen ist.Wie Gold handelt auch COMEX-Silber unter seinem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt. Wenn es sich nicht im Laufe dieser Woche erholt, sieht es so aus, als würde es wieder unter die 30-Dollar-Marke fallen, da es erst bei etwa 29,50 Dollar eine solide Unterstützung finden könnte. Von dort aus würde ich erwarten, dass er sich konsolidiert und bis zum Jahresende festigt, mit dem Ziel, 2024 wieder über 30 Dollar zu schließen. Auch hier gilt: Es muss nicht so kommen, und der Preis könnte sich im Laufe dieser Woche erholen. Wir müssen uns jedoch alle der Ziele für die Abwärtsunterstützung bewusst sein, wenn wir hoffen, von Preissenkungen zu profitieren und unsere Bestände an physischem Metall aufzustocken.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser wahlkampfbedingte Rückschlag bei den Gold- und Silberpreisen zwar frustrierend ist, aber auch unvermeidlich war, da sich kein Markt, insbesondere nicht die COMEX-Edelmetalle, kontinuierlich nach oben bewegt, ohne dass es zu "Korrekturen" kommt. Die Tatsache, dass wir derzeit einen solchen Rückschlag erleben, ändert nichts an der Tatsache, dass sich die Edelmetalle nach wie vor in einem Bullenmarkt befinden und dass die Marktschwäche weiterhin als "Verkaufspreis" für eine weitere physische Akkumulation genutzt werden kann.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 11. November 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.