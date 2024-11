North Peak: Aktie steigt um mehr als 20% nach neuen Bohrergebnissen

Die Aktie von North Peak Resources Ltd. stieg kürzlich um 23,8%, auf einen Wert von 0,78 $, nachdem das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher PM24-036 bis PM24-039 bekannt gab. Die Bohrlöcher gehören zum kürzlich abgeschlossenen Phase-2-Oberflächenbohrprogramm mit 15 Bohrlöchern im Gebiet Prospect Mountain North auf seinem Grundstück Prospect Mountain in Eureka, Nevada.Highlight der Bohrungen war PM24-039, welches 22,9 Meter mit 12,0 g/t Gold durchschnitt, einschließlich 3,0 Meter mit 85,7 g/t Gold; dieses Bohrloch zielte auf eine historische Mine etwa 35 Meter nordwestlich der vorherigen Bohrlöcher. PM24-039 endete in einer Mineralisierung auf einem neuen westlichen Trend.Vier dieser Phase-2-Bohrlöcher zielten auf die ABbaubereiche im historischen Wabash-Minengebiet nordwestlich aller früheren Bohrlöcher, mit den spektakulären Ergebnissen in PM24-039 in der Nähe der mineralisierten Adern im Wabash-Tunnel.Der Bergbau in dem von diesen vier Bohrlöchern angepeilten Gebiet scheint einen ähnlichen Nordost-Südwest-Trend aufzuweisen wie die Trends Wabash und Williams. Entlang dieses neuen Trends befinden sich mehrere andere historische Minen und Schächte, einschließlich der unteren Metamoras-Mine und des Kit-Carson-Schachts entlang des Silver-Connor-Bruchs im Südwesten.North Peak ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb von historischen, kostengünstig produzierenden Gold- und anderen Metallliegenschaften mit kurzfristigem Produktionspotenzial und einer Minenlebensdauer von mehr als 8 Jahren in der nördlichen Hemisphäre.© Redaktion MinenPortal.de