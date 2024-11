Das Comeback des Jahres sorgt für Bitcoin Boom

Trump hat das Comeback des Jahres geschafft, während die Ampel - Regierung in sich zusammengefallen ist. Davon wird ebenso Bitcoin beflügelt und erreicht neue Höchststände.Der orange Mann ist wieder im Amt und meine Lieblingsempfehlung, Bitcoin, legte gleich ein neues Allzeithoch nach. Wir haben buchstäblich den Trump Pump gesehen und die größte positive Kursentwicklung innerhalb eines Tages. Bitcoin ist am 11.11.2024 um 10.000 US-Dollar gestiegen und gipfelte bei knapp 90.000 US-Dollar.Dabei wurden 36 Milliarden US-Dollar an Short Positionen liquidiert, wodurch der Weg in Richtung Norden frei wurde.Der politische Aufwind, den Donald Trump derzeit erfährt, hat die Finanzwelt in Aufruhr versetzt! Mit seiner Rückkehr ins Weiße Haus lodert das Feuer des "Trump Pumps" stärker denn je.Die Aussicht auf eine Bitcoin-freundlichere Regulierung durch Trump entfacht unter Investoren eine nie dagewesene Euphorie. Während anfänglich Trumps Sieg an den Märkten noch nicht vollends eingepreist war, allerdings schoss Bitcoin nach der Verkündung auf ein Rekordhoch von über 75.000 US-Dollar, getrieben von der Hoffnung auf ein Amerika, das sich zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" entwickeln könnte. Trumps Versprechen, eine strategische Bitcoin Reserve zu implementieren, die strengen Krypto-Vorschriften zu lockern und steuerliche Erleichterungen für Investoren zu schaffen, könnte genau der Treibstoff sein, der Bitcoin auf einen sechsstelligen Kurs katapultiert.Doch das ist erst der Anfang: Der Run auf Bitcoin wird durch die steigende Hashrate der Miner unterstrichen, die neue Allzeithochs erreicht. Die Rechenleistung schießt durch die Decke, während Miner aus aller Welt versuchen, auf den Zug aufzuspringen und vom Boom zu profitieren. In den letzten Jahren waren Miner oft unter Druck – fallende Preise, steigende Energiekosten, harsche Regulierung. Doch mit den aktuellen Entwicklungen erholt sich die Branche rasant. Trump hat klargestellt, dass er weniger strenge Umweltauflagen durchsetzen würde. Ein solcher Schritt könnte einen regelrechten "Mining-Exodus" aus restriktiveren Ländern in die USA auslösen und die Profitabilität der Miner weiter befeuern.Die Stimmung unter den Anlegern? Sie ist explosiv! Viele fürchten, den "Goldrausch des digitalen Zeitalters" zu verpassen. Institutionelle Anleger, die sich jahrelang skeptisch gegenüber Bitcoin gezeigt haben, springen nun in die Märkte, um ihre Portfolios zu füllen. Bitcoin wird als sicherer Hafen gegen politische Unsicherheit und die anhaltenden Inflationsängste angesehen.Der Trump-Effekt zeigt die immense Macht der politischen Landschaft auf den Bitcoin-Markt. Die antizipierte Regierung unter Trump könnte Bitcoin endgültig in neue Sphären katapultieren. Das Vertrauen der Investoren wächst, während die Nachfrage nach Bitcoin als sicherer und dezentraler Wertspeicher steigt. Jetzt heißt es: Entweder man füllt seine Taschen oder man schaut von der Seitenlinie zu, wie Bitcoin Geschichte schreibt! Wer nicht investiert, könnte das "digitale Gold" verpassen, und in einem solchen Markt gilt: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!© Marc Friedrich