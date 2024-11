Perth Mint: Neue 10-Unzen-Goldmünze des Australian Wedge-tailed Eagle

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Münze ' Australian Wedge-tailed Eagle ' bietet die Perth Mint in diesem Jahr eine 10-Unzen-Münze in Proof-Qualität an. Diese besondere Münze wird sowohl in Gold als auch in Silber angeboten. Die auf nur 25 Stück limitierte Goldausgabe besteht aus 99,99% reinem Gold und hat ein neues Design. Die Silbermünze besteht aus 99,99% reinem Silber und ist auf 700 Exemplare limitiert.Die Rückseite der Münze zeigt acht Abbildungen von Australiens größtem Raubvogel, die der berühmte amerikanische Bildhauer und Graveur John M. Mercanti für die zwischen 2016 und 2024 ausgegebenen Wedge-tailed Eagle-Münzen entworfen hat. Die Münze trägt die Inschrift "AUSTRALIAN WEDGE-TAILED EAGLE", das Münzzeichen "P125", das auf das 125-jährige Bestehen der Perth Mint hinweist, sowie Gewicht, Feingehalt und Prägejahr.Die Vorderseite der Münze zeigt das von Dan Thorne geprägte Porträt von König Charles III. sowie den Nennwert der Münze. Außerdem ist auf dieser Seite das Originalentwurf von John M. Mercanti für die Serie Wedge-tailed Eagle zu sehen, die 2014 erstmals ausgegeben wurde.© Redaktion GoldSeiten.de