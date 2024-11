Lunar Serie III: Neue Variationen zum Jahr der Schlange

Nach der erfolgreichen Ankündigung der neuen Lunar Serie III zum Jahr der Schlange erweitert die Perth Mint ihr Angebot um drei neue Varianten. Neben der Standardversion aus ½ Unze Feinsilber und dem 3er Set bestehend aus einer ½ Unze, einer 1 Unze und einer 2 Unzen Münze bietet die australische Prägeanstalt nun auch eine 1 Unze Münze in Proof-Qualität mit hohem Relief, eine vergoldete Münze sowie ein 3er Set bestehend aus einer Standardmünze, einer vergoldeten Münze und einer kolorierten Münze an. Die Auflage der Reliefprägung ist auf 3.888 Stück limitiert, die Auflage der vergoldeten Münze auf 25.000 Stück und die Auflage des Sets auf 1.500 Stück. Die vergoldete Schlange kann außerdem in einem 12er-Set gekauft werdenDie Münzen zum Jahr der Schlange zeigen allesamt eine sich windende Schlange auf dem Boden unter herabhängenden Blättern, gefertigt aus 99,99% Feinsilber. Die kolorierte Silbermünze zeigt das Tier in auffälligen Farben, während die vergoldete Silbermünze die Schlange in strahlendem 24-karätigem Gold zeigt. Das Münzbild enthält das chinesische Schriftzeichen für "Schlange", die Inschrift "SNAKE 2025" und das Prägezeichen "P" der Perth Mint.Die Vorderseite der Münze zeigt das von Dan Thorne geprägte Porträt von König Charles III. sowie Gewicht, Feingehalt und Nennwert der Münze.© Redaktion GoldSeiten.de