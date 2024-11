International Tower Hill Mines - der Rückschlag sitzt tief

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. erfreute sich bis zur Mitte des Oktobers gesteigerter Nachfrage. Mit dem damit einhergehenden Ausbruch über die Abwärtstrendlinie schienen die Bullen endlich Fahrt aufnehmen zu wollen. Im Anschluss des Ausbruchs über den Widerstand von 0,68 USD schien es, als würde nunmehr die Marke von 0,80 USD in das Visier der Bullen rücken. Doch zum Ausklang des Oktobers wandelte sich das Bild. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Mit dem Reaktionshoch vom 16. Oktober endete der Höhenflug der Bullen. Konkret bei 0,77 USD, und somit wahrlich knapp vor dem Ziellevel von 0,80 USD, drehten die Notierungen schließlich wieder in Richtung Süden. Dabei relativierte sich das vorher bullisch wirkende Gesamtbild der Aktie und ein tiefer Sturz in Richtung der Unterstützung von 0,43 USD erfolgte.Wie zuvor bereits während des Sommerverlaufs geschehen, stoppte zwischen 0,41 und 0,43 USD die Abgabebereitschaft. Seither versucht sich die Aktie an einer Stabilisierung und folglich gilt es auf entsprechende Trigger-Level für weitere Impulsbewegungen zu achten. Klar ist, dass ein Verweilen über 0,43 USD die bullischen Ambitionen stärkt, sodass sich bei einer Rückkehr über 0,50 USD weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen könnte.Technisch betrachtet wäre das Niveau von 0,55 USD denkbar, bevor darüber der Widerstand von 0,68 USD interessant werden dürfte. Sollte sich demgegenüber der Abwärtsdruck weiter fortsetzen wollen, gilt es, das Niveau von 0,41 USD im Auge zu behalten. Bereits ein Tagesschlusskurs darunter dürfte weitere Verkaufsaktivitäten fördern, sodass in weiterer Folge mit Abgaben bis 0,39 USD und darunter bis mindestens 0,36 USD berücksichtigt werden sollten.Im Falle einer anhaltenden Kursschwäche würden sogar die Tiefs vom Herbst 2023 wieder auf die Agenda rücken. Kurse in Richtung von 0,32 USD wären dabei keine Überraschung. Für die weitere Tendenz im bevorstehenden Handelsjahr 2025 ist dann sogar die Ausbildung weiterer Tiefpunkte denkbar.Auf aktuellem Niveau und der erfolgreichen Verteidigung der zuvor erreichten Zone von 0,41 bis 0,43 USD erlaubt die Wiederbelebung der Bullen. Oberhalb von 0,50 USD wäre hierbei mit weiteren Zugewinnen bis 0,55 USD und dem folgend bis 0,68 USD zu rechnen. Die Chance für weitere Kurssteigerungen hierbei zusätzlich gegeben.Bei einem Rückgang unter 0,41 USD steigt die Gefahr der Korrekturfortsetzung. Die gegenwärtige Stabilisierung wäre lediglich korrektiver Natur und somit neue Tiefs unvermeidlich. Verluste bis 0,39 USD und darunter bis 0,36 USD sollten dabei erwartet werden. Im Ausdehnungsfall kommt es sogar zu einem Rücklauf bis 0,32 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.