Kernschmelze!?

In Australien scheitert die "Energiewende" in einer Vorzeigegemeinde. Wind- und Solarenergie seien schlimmer als nutzlos, so der Bürgermeister. Die Aktienbewertungen in den USA sind weiter luftig überhöht. Ein Analyst von Rockefeller International spricht von einer "epischen Blase".Derweil entlassen immer mehr Tech-Firmen Personal und die Verbraucher rutschen tiefer in die Schuldenfalle. Wie mit einem Handelskrieg am Horizont "MAGA" zur Realität werden soll, erscheint fraglich.Chinas Zentralbank nimmt ihre Goldkäufe wieder auf, was auch die Privatanleger animieren könnte. Der Westen verharrt in weiter in Lethargie.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)