Physisches Gold und Silber übertreffen Minenaktien... aber wird dies anhalten?

Jeff und Mike Maharrey erläutern den unglaublich schwierigen und zeitaufwändigen Prozess, eine Mine von den Anfängen bis zur Produktionsreife zu bringen und tatsächlich Unzen aus dem Boden zu holen. Jeff geht auch auf die wichtige Frage ein, warum die Bergbauaktien hinter den physischen Metallen zurückgeblieben sind und warum wir in diesem Bereich während des Bullenmarktes bei den Gold- und Silberpreisen selbst eine so schlechte Performance gesehen haben.: Guten Tag, ich bin Mike Maharrey, Reporter und Analyst hier bei Money Metals, und ich bin heute mit Jeff Clark hier. Jeff ist der Gründer des Newsletters TheGoldAdvisor.com und eine weltweit anerkannte Autorität für Edelmetalle. Er hält regelmäßig Vorträge auf Edelmetallkonferenzen und ist außerdem Mitglied des Beirats von Strategic Wealth Preservation in Grand Cayman, wo er eine Reihe anderer Aufgaben wahrnimmt. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir in der Sendung sind, Jeff. Wie geht es Ihnen?: Großartig. Es ist toll, hier zu sein, Mike. Danke, dass ich dabei sein darf. Und wir freuen uns schon seit einiger Zeit darauf.: Ja, absolut. Wir hatten Mühe, unsere Kalender zu koordinieren, und ich bin froh, dass wir das endlich geschafft haben. Ich dachte, es wäre cool, wenn Sie sich kurz vorstellen würden, indem Sie diese Geschichte erzählen, die ich im Abschnitt "Über Sie" auf Ihrer Website gesehen habe, nämlich wie Sie sich für Edelmetalle interessiert haben und wie Ihr Vater das beeinflusst hat. Ich denke, das ist eine coole Geschichte.: Ja, mein Vater war ein Goldschürfer. Er hat nicht für eine Firma gearbeitet. Er hat auf eigene Faust gearbeitet. Er hatte eine Gruppe von Freunden. Aber es war so etwas wie eine zweite Karriere für ihn. Jedenfalls war sein größter Fund ein wunderschönes, etwa fünf Pfund schweres Stück strahlend weißen Quarzes, das von einem Goldsaum durchzogen war, und wir schätzten es auf etwa dreieinhalb Unzen.: Oh, wow.: Nicht in Gramm, sondern in Unzen. Es war also ein wunderschönes Stück und er hat es lange aufbewahrt, aber schließlich hat er Schmuck daraus gemacht und solche Sachen. Aber ja, ich habe offensichtlich eine Menge von ihm gelernt, und dann wurde ich in Doug Caseys Firma eingestellt, damals. Und das war einfach großartig. Das waren für mich die guten alten Zeiten. Ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, die heute noch aktiv sind.Sie wurden von einem anderen Unternehmen aufgekauft, so dass sie jetzt ein anderes Unternehmen sind. Aber wir haben uns alle irgendwie zerstreut, und das war ein Segen, denn obwohl ich am Ende für andere Bullionhändler und Newsletter gearbeitet habe, konnte ich einfach nicht für jemanden arbeiten. Ich musste mich selbständig machen. Ich hatte ein paar Ideen und ein guter Freund drängte mich, TheGoldAdvisor.com zu gründen, und das taten wir dann auch.: Ja. Tolle Geschichte. Und Sie haben ein Buch geschrieben. Ich glaube, es heißt Paydirt. Stimmt das?: Ja. Ich habe also angefangen, als ich noch nicht... Bevor ich mit The Gold Advisor anfing, habe ich nur auf Konferenzen gesprochen und für andere Leute geschrieben und Interviews gegeben, und ich habe diese oder jene Aktie erwähnt. Und die Leute fragten mich, die erste Frage, die ich bekam, war: "Nun, wie sind Sie dazu gekommen, diese Aktie zu erwähnen? Warum mögen Sie diese Aktie?" So kam die Idee auf, ein Buch zu schreiben. Zu dieser Zeit arbeitete ich für einen anderen Goldhändler, aber der dortige Videoproduzent drängte mich, ein Buch zu schreiben, und ich sagte: "Ich bin einfach zu beschäftigt", und das war ich wirklich.Und dann kam COVID, und natürlich konnte man im Jahr 2020 nirgendwo hingehen oder irgendetwas tun, und so ging ich ins Büro, schaltete das Nachtlicht an und begann, das Buch zu skizzieren. Mit Unterbrechungen habe ich zweieinhalb Jahre daran geschrieben. Nach dem ersten Entwurf stellte man mir einen Lektor zur Seite. Er schlug vor, andere Leute aus der Branche zu interviewen und sie ebenfalls in das Buch aufzunehmen. Und das sieht man in Büchern nicht oft.: Ja, ganz und gar nicht.: Aber es gibt 16 weitere Experten in dem Buch, von den Rick Rules der Welt bis hin zu Geologen, von denen Sie noch nie etwas gehört haben, die mir Ratschläge geben, die ich in das Buch aufgenommen habe, und zwar darüber, worauf sie bei der Auswahl einer erfolgreichen Bergbauaktie achten. Es ist also unterhaltsam, und die Leute können sogar ein Beispielkapitel auf der Website lesen, die gruseligste Mine, in der ich je gewesen bin. Es ist auf der Website zu finden. Und wenn Sie unter Klaustrophobie leiden, seien Sie gewarnt.: Ja, ich weiß nicht, ob ich damit gut zurechtkäme. Ein Großteil Ihrer Arbeit konzentriert sich auf Bergbauunternehmen, was angesichts Ihres Hintergrunds durchaus Sinn macht. Und eines der Dinge, die ich für interessant halte, ist die Frage, was nötig ist, um eine Unze Gold aus dem Boden zu holen, denn ich glaube nicht, dass sich die Leute die Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Bergbauindustrie vorstellen können. Und ich weiß, dass Sie in Ihrem Buch ein Kapitel haben, in dem Sie einige dieser Themen behandeln. Aber es wäre interessant, einen Überblick zu bekommen... Wenn Sie den Leuten einen Überblick darüber geben könnten, was es braucht, um eine Goldmine zu errichten, von der Exploration über die Erschließung, die Finanzierung, den Aufbau, die Skalierung, all diese Dinge, die dazugehören, aus der Vogelperspektive.: Es ist wirklich so, wie Sie sagen, und es kostet viel Zeit, Mühe, Schweiß und Geld. Man muss sehr entschlossen sein, denn auf dem Weg dorthin gibt es Misserfolge und Probleme. Wenn man das alles zusammenzählt, weiß ich diese Goldmünze, die Sie in der Hand halten, wirklich zu schätzen. Es ist wirklich etwas Besonderes, wenn man bedenkt, wie viel dahinter steckt, und das lässt mich die Goldmünze in meiner Hand noch mehr schätzen.Aber alles beginnt mit der Erkundung. Und das ist wirklich überraschend. Ja, ich habe ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet, das man lesen kann. Es ist ein ziemlich interessantes Kapitel. Aber mehrere der Experten sagten mir, dass die Erkundung eigentlich in der Bibliothek beginnt. Sie gehen in die Bibliothek und recherchieren, weil der größte Teil des Bodens auf der Welt geologisch nicht kartiert ist, nicht überall, aber an vielen Orten, und das können sie nutzen, um herauszufinden, wo es noch eine Anomalie geben könnte. Man sucht nach einer Anomalie, d. h. nach einer Konzentration von Gold oder Silber oder dem Metall, nach dem man sucht. Und manchmal sucht man nach Gold und findet Kupfer. Das kann vorkommen.Aber wie auch immer, sie suchen nach einer Konzentration, weil Sie wahrscheinlich bis zu einem Gramm Gold in Ihrem Garten haben, ein Gramm, aber es ist alles verstreut und es könnte Sie 100.000 Dollar kosten, es auszugraben und zu verarbeiten und es zusammenzusetzen, um es zu einer Scheideanstalt zu bringen. Nun, das wird nicht funktionieren, wenn der Goldpreis bei 2.700 liegt, also haben Sie nicht einmal 100 Dollar zur Verfügung.Sie suchen also nach einer Konzentration. Und das ist wie bei einem Kuchen. Sie haben einen Geburtstagskuchen, und in diesem Kuchen gibt es, sagen wir, einen Schokoladenchip, und das ist es, wonach Geologen, Schürfer und Explorationsunternehmen suchen: diesen einen Schokoladenchip. Dann beschließen sie, dass sie bohren müssen, und natürlich haben die Jungunternehmen kein Geld. Sie müssen es beschaffen, also müssen sie Aktien ihres Unternehmens verkaufen, was zu einer Verwässerung führen kann, um Geld zu beschaffen. Für Investoren, die sich darauf einlassen, ist das von Vorteil. Aber wie dem auch sei, sie beschaffen das Geld, dann gehen sie bohren, und man muss natürlich festlegen, wo genau man bohren will, und nicht nur wo, sondern auch in welchem Winkel.