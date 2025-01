Goldpreisprognose: 02./03. KW 2025

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 04.01.25, um 07:30 Uhr, bei 2.638 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.625 $ bis 2.665 $In der vergangenen Woche hat der Goldpreis, bedingt durch den Jahreswechsel, eher moderate Impulse gezeigt. Die leichte Aufwärtstendenz könnte auch den Start in die neue Woche am Montag positiv begleiten, wobei der Fokus auf der Marke bei 2.650 US-Dollar liegt. Eine Stabilisierung darüber dürfte das Ende der Korrekturstimmung andeuten.• Nächste Widerstände: 2.665 $ = Vorwochenhoch | 2.685 $ = Septemberhoch | 2.726 $ = Dezemberhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.603 $ = Oktobertief | 2.596 $ = Vorwochentief | 2.531 $ = Augusthoch• GD20 (Std): 2.650 $• Erwartete Tagesspanne: 2.640 $ bis 2.680 $ alternativ 2.600 $ bis 2.640 $Abhängig vom Wochenstart könnte eine mögliche Erholung noch auf wackeligen Beinen stehen. Kurswerte über 2.650 $ dürften die Nachfragesituation stärken und einen Ausbruch über das Septemberhoch stützen. Sollte die Dynamik hingegen ermüden, bleibt in der weiteren Entwicklung Druck auf den 2.600er-Bereich präsent.Ergänzend zum Stundenchart steht der Kurs an den gleitenden Durchschnitten aus 20 und 50 Tagen vor einer Entscheidungsphase. Darunter bleibt noch Korrekturbedarf abzuarbeiten, der bei Bruch des Oktobertiefs auf Ziele bei 2.530 $ hinauslaufen würde. Ein Ausbruch über die 2.690er $-Marke hingegen könnte eine Phase weiterer Zugewinne einleiten.• Mögliche Wochenspanne: 2.600 $ bis 2.720 $Zum Start in den November hat Gold von seinem Allzeithoch korrigiert und sich am Augusthoch gestützt. Nach einer V-Erholung ringt der Kurs jetzt um die nahen Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen, wo ein Bruch unter 2.600 $ auf einen Test der 200-Tage-Linie hinauslaufen dürfte. Im Gegenzug könnte eine Stabilisierung über 2.650 $ die Basis für die nächste Rallye bilden.• Mögliche Wochenspanne: 2.530 $ bis 2.650 $ alternativ 2.640 $ bis 2.760 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)