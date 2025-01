Silberpreisprognose: 02./03. KW 2025

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 05.01.25 bei 29,59 $Die Korrektur vom Zwischenhoch aus dem Mai konnte der Silberpreis Anfang August in einen neuen Bewegungszweig nach oben verwandeln, der vom Vorjahreshoch bei $34,86 nun Gewinnmitnahmen bis zurück unter die 30er- $Marke zeigt.Der Silberpreis hat die vergangene Woche unter der steigenden 200-Tage-Linie verbracht, wobei sich auch das Novembertief als Widerstand präsentiert hat. Damit bleibt eine Fortsetzung der Verlustserie bis in den 27,60er $-Bereich wahrscheinlich. Da sich eine Kreuzung der fallenden, kürzerlaufenden Durchschnitte anbahnt, würde erst ein Ausbruch zurück über 31 US-Dollar das Ende der Korrekturphase bedeuten.• Mögliche Wochenspanne: 28,40 $ bis 30,10 $• Nächste Widerstände: 29,64 $ = November-Tief | 29,89 $ = Vorwochenhoch | 30,09 $ = Jahreshoch 2021• Wichtige Unterstützungen: 28,78 $ = Vorwochentief | 28,57 $ = Juni-Tief | 26,94 $ = Jahreshoch 2022• GD20: 29,97 $ GD50: 30,80 $ GD200: 29,85 $In der vorliegenden Situation hat der Kurs die Zugewinne aus Oktober nicht verteidigt und signifikante Unterstützungsmarken abgegeben. Notierungen unter dem GD 200 lassen eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich um 27,50 $ erwarten, erst ein Bruch der Zone bei 26,40 $ würde den übergeordneten Aufwärtstrend beenden.Im Gegenzug würde die momentan weniger wahrscheinliche Erholung zurück über das Mai-Hoch ein Startsignal für neue Dynamik in den 37er $-Bereich liefern.• Mögliche Wochenspanne: 27,70 $ bis 29,20 $ alternativ 29,30 $ bis 30,80 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)