Wir haben den Eindruck, dass einige wichtige Stimmungsextrema kurz bevorstehen. Insbesondere scheinen wir den Höhepunkt des Optimismus bezüglich des US-Aktienmarktes und des US-Dollar, den Höhepunkt des Pessimismus bezüglich des US-Staatsanleihemarktes und den Höhepunkt der erwarteten Auswirkungen von Trumps Politik auf das US-Wirtschaftswachstum und die Inflation zu erreichen. Diese Stimmungsextrema hängen insofern miteinander zusammen, als die weit verbreitete Ansicht, dass Trumps Politik das US-Wirtschaftswachstum und die Inflation in die Höhe treiben wird, den Rückgang des Preises von Staatsanleihen (den Anstieg der Staatsanleiherendite) verstärkt hat, was wiederum die Rally des US-Dollar verstärkt hat.Auf dem Markt für Staatsanleihen ist im nächsten Monat eine mittelfristige Trendwende wahrscheinlich. Mögliche Katalysatoren für die Umkehr sind weitere Anzeichen für eine Schwäche des US-Arbeitsmarktes, eine überraschend niedrige CPI- oder PCE-Zahl, ein Ausbruch des Ölpreises nach unten, eine Ankündigung der Fed, das QT zu beenden, und ein steiler Pullback am Aktienmarkt, aber es ist zu beachten, dass bei einem so hohen Grad an allgemeiner Pessimismus in Bezug auf die Aussichten von Staatsanleihen nicht viel nötig sein wird, um die erste "Wende" herbeizuführen.Etwa zeitgleich mit oder kurz nach der Aufwärtsbewegung des Staatsanleihekurses dürfte der US-Dollar am Devisenmarkt zu schwächeln beginnen. Wie bereits erwähnt, war es der Anstieg der Staatsanleiherenditen, der die Erholung des US-Dollar von seinem Septembertief bis zu dem Punkt verlängerte, an dem er kürzlich gegenüber den meisten anderen Währungen Mehrjahreshöchststände erreichte.Der US-Aktienmarkt (SPX) könnte ebenfalls bald eine mittelfristige Trendwende vollziehen, obwohl aus zwei Gründen eine realistische Chance besteht, dass sich die unvermeidliche Trendwende am Aktienmarkt trotz der offensichtlichen Stimmungsextrema verzögern wird. Zum einen könnte der Aktienmarkt durch sinkende Zinssätze Auftrieb erhalten, nachdem der Kurs der Staatsanleihen einen Aufwärtstrend eingeschlagen hat. Zum anderen werden die passiven Investmentfonds, die heute den Aktienmarkt dominieren, die Aktienkurse so lange stützen, wie ein Nettogeldstrom in diese Fonds fließt, und dieser Nettogeldstrom wird wahrscheinlich so lange anhalten, bis die Wirtschaft deutlich schwächer wird.Das Ergebnis ist, dass die Bühne für einige wichtige Trendumkehrungen in der Finanzwelt bereitet ist. Was wir jetzt erwarten, sind Anzeichen für eine Trendwende in der Preisentwicklung.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 8. Januar 2025 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.