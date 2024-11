Rechtsprechungsrisiko versus Bilanzrisiko für Goldbergbauunternehmen

Das Rechtsprechungsrisiko ist jedes zusätzliche Risiko, das sich aus der Geschäftstätigkeit in einem fremden Land ergibt. Das Problem bei dieser Art von Risiko ist, dass es ohne Vorwarnung auftritt, wenn es sich realisiert. Wie zwei jüngste Ereignisse zeigen, ist das Rechtsprechungsrisiko für Goldbergbauunternehmen in den Ländern Westafrikas (die auf der unteren Karte hervorgehobenen Länder) relativ hoch. Das erste dieser Ereignisse war eine Erklärung des Präsidenten von Burkina Faso Anfang Oktober, dass die Regierung möglicherweise bestehende Genehmigungen für Goldminen zurückziehen wird.Diese Erklärung betraf eine Reihe westlicher Goldunternehmen, darunter Fortuna Mining (FSM). FSM erzeugt derzeit etwa 25% seiner Goldproduktion in Burkina Faso. Die oben erwähnte Erklärung des Präsidenten von Burkina Faso führte zu einem Einbruch des Aktienkurses von FSM um 10% an einem einzigen Tag. Das Unternehmen gab eine Pressemitteilung heraus, die die Befürchtungen beschwichtigte, und der Aktienkurs erholte sich schnell wieder, aber das Risiko bleibt bestehen und könnte jederzeit wieder in den Mittelpunkt des Interesses rücken.Das zweite dieser Ereignisse ereignete sich Anfang dieser Woche, als das in Australien notierte Unternehmen Resolute Mining (RSG) mitteilte, dass sein CEO und zwei weitere Mitarbeiter von der malischen Regierung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den Anteil der Regierung an den Einnahmen aus der RSG-Goldmine Syama festgenommen worden waren. Als Reaktion auf diese Nachricht fiel der Kurs der RSG-Aktie sofort um etwa 30% und liegt, wie der folgende Tageschart zeigt, um mehr als 50% unter dem Höchststand des letzten Monats. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts werden die Mitarbeiter immer noch von der malischen Regierung als Geiseln gehalten, die offenbar eine Zahlung von 160 Mio. Dollar fordert.Als Reaktion auf die RSG-Nachrichten wurden die Aktien einiger anderer Goldbergbauunternehmen, die stark in Mali engagiert sind, hart getroffen. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs von B2Gold (BTG) fielen jedoch relativ milde aus, obwohl sich die derzeit wichtigste Mine des Unternehmens (Fekola) in Mali befindet. Wir nehmen an, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen erst vor zwei Monaten ein neues Abkommen mit der malischen Regierung ausgehandelt hat.Wenn in einem Land mit hohem Rechtsprechungsrisiko über einen langen Zeitraum nichts Ungewöhnliches passiert, neigen die Anleger dazu, das Risiko zu vergessen, und der Risikoabschlag, der in den Aktienkursen der in diesem Land tätigen Unternehmen enthalten ist, wird gering. Wie eingangs erwähnt, besteht das Problem darin, dass, wenn sich diese Art von Risiko verwirklicht, was letztendlich fast immer der Fall ist, es nie eine Vorwarnung gibt und somit keine Zeit bleibt, vor dem Kurseinbruch auszusteigen. Dies ist kein Grund, Aktien von Unternehmen, die in Hochrisikoländern tätig sind, vollständig zu meiden, aber es ist ein Grund, solche Aktien nur dann zu kaufen, wenn der Risikoabschlag hoch ist, und das Risiko durch eine angemessene Positionsgröße und eine Ausdehnung auf starke Werte zu steuern.Im Gegensatz zum Rechtsprechungsrisiko taucht das Bilanzrisiko nicht plötzlich aus dem Nichts auf. Die Anzeichen für Probleme sind fast immer schon lange vor dem "Knall" offensichtlich. Wenn die Unternehmensleitung nicht rechtzeitig entschlossene Maßnahmen zur Rekapitalisierung des Unternehmens ergreift, gibt es keine Möglichkeit mehr, das Unternehmen so zu rekapitalisieren, dass kein großer Teil des Shareholder Value vernichtet wird. Am Mittwoch dieser Woche haben die Aktionäre von i-80 Gold (IAU) diese Lektion gelernt.Der Aktienkurs von IAU fiel am Mittwoch, dem 13. November, um 58% auf ein neues Allzeittief, nachdem das Unternehmen seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse und einen neuen Entwicklungsplan bekannt gegeben hatte. Kurz gesagt, es war ein Eingeständnis, dass das Unternehmen unter schwerem finanziellen Druck steht. Dies sollte jedoch keine große Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen vor mehr als drei Monaten ein Betriebskapitaldefizit von 60 Mio. USD meldete und ein verlustbringendes Geschäft betreibt, was bedeutet, dass das Betriebskapitaldefizit ohne neue langfristige Finanzierung zwangsläufig steigen würde.Eine solide Bilanz ist besonders wichtig für Goldunternehmen, die sich entweder in der Bauphase befinden oder die Produktion bereits aufgenommen haben, aber noch keinen positiven Cashflow aufweisen. Denn solche Unternehmen brauchen ein beträchtliches "Cash-/Finanzierungspolster", um im Geschäft zu bleiben.Für Unternehmen, die sich in der Explorationsphase befinden, ist ein solches Polster nicht so wichtig, da diese Unternehmen überleben können, indem sie entweder ihre Explorationsarbeiten vorübergehend einstellen oder gelegentlich eine kleine Eigenkapitalfinanzierung vornehmen. Der springende Punkt ist, dass die Bilanz, die Teil der vierteljährlich von den öffentlichen Unternehmen herausgegebenen Informationen ist, genau beobachtet werden sollte.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 20. November 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.