Harmony Gold erneut vor Widerstand

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. notiert unmittelbar vor dem Widerstand von 10,71 USD. Dieses Level war bereits in früheren Zeiten sowie während der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Handelsjahres von erhöhtem Interesse. Im Anschluss an die im Herbst 2024 gestartete Abwärtsbewegung von dieser Zone kommend, konnten sich die Kurse seit Jahresbeginn wieder kräftig erholen. Schauen wir daher im Nachgang auf die Details zur möglichen Folgetendenz.Aufgrund der zuletzt starken Kursgewinne von über 30 % je Anteilsschein gelang der Aktie die Rückkehr in Richtung des hinlänglich bekannten Widerstandslevels von 10,71 USD. Ein Ausbruch verspricht weiteres Potenzial, doch muss man im Kontext der bisherigen Performance ebenso eine vorgeschaltete Konsolidierung berücksichtigen.Solang die Aktie daher nicht über 10,71 USD ansteigen kann, besteht temporäres Rückschlagspotenzial bis 10,00 USD beziehungsweise bis zur Unterstützung von 9,80 USD. Spätestens dort ist mit einer neuerlichen Stärke zu rechnen, welche bei einem Anstieg über 10,71 USD zusätzliches Potenzial bis zum zuletzt markierten Hochpunkt vom 22. Oktober bei 12,29 USD verspricht. Darüber wäre auch schon der Widerstand bei 13,36 USD von Interesse für die bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer.Demgegenüber steht ein Rückgang unter die frisch etablierte Unterstützung von 9,80 USD. In diesem Verlaufsfall müsste man eine unmittelbare Kursschwäche bis 8,78 USD berücksichtigen. Sollte die Aktie dort keinen Halt finden können, wäre neben dem Tief vom Jahresabschluss vielmehr ein Test der Unterstützung von 8,19 USD zu erwarten.Bleiben auch dort die Käufer aus, müsste man schließlich mit einem anhaltenden Abschwung bis 7,61 USD rechnen. Zumindest dort dürften sich die Kurse an einer Stabilisierung versuchen, bevor im Worst-Case-Verlauf die Kursniveaus zum Jahresstart 2024 drohen könnten.Die jüngste Stärke verspricht weiteres Potenzial. Mit oder ohne vorherige Konsolidierung bis maximal 9,80 USD, könnten die Kurse bei einem Sprung über den Widerstand von 10,71 USD den nächsten Auftrieb erfahren. Dieser erlaubt weitere Kurssteigerungen bis 12,29 USD und darüber hinaus bis zum Niveau von 13,36 USD je Anteilsschein.Sollte sich eine Gegenbewegung bis unter die noch junge Unterstützung von 9,80 USD eröffnen, müsste man mit weiteren Verlusten bis mindestens 8,78 USD kalkulieren. Ein Abtauchen darunter signalisiert anhaltende Schwäche, welche zu Verlusten bis 8,19 USD und darunter bis zur Unterstützungszone von 7,61 USD führen könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.