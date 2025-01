Gold setzte bislang nur kurz im Tagesverlauf zurück und wird weiter gekauft. Kleinere Widerstände sind noch im Chart vorhanden, doch das Allzeithoch im Future ist in Angriffsnähe:Erstaunlich bleibt die Zurückhaltung der Anleger bei den Goldaktien. Ich mache das Geschäft nun schon gut 19 Jahre und ich kann mich an keine Phase erinnern, in der ein Rekordgoldpreis derart von den Minen ignoriert wurde.Ich will Sie nicht schon wieder mit meinen Bewertungsübersichten aus dem Depot langweilen. Doch schauen wir einmal, was die Banken sagen. Die kanadische Scotiabank hat jüngst ermittelt, dass kein einziger der Senior-Goldproduzenten mit einem Premium zum Goldpreis gehandelt wird.Die Abschläge im historischen Vergleich sind massiv. Sie beginnen beim aktuellen Marktliebling Agnico Eagle , bei dem der Markt "nur" 13% Abschlag einpreist. Newmont als größter Produzent der Welt hat einen Abschlag von 24%, wird aber im Durschnitt mit 2% Aufschlag gehandelt:Selbst die Senior-Produzenten werden massiv unter ihren historischen Durchschnittsbewertungen gehandelt und das bei einem Goldpreis in der Nähe des Allzeithochs. Würden diese Papiere nur im Bereich der historischen Durchschnitte gehandelt, müssten sie sehr deutlich ansteigen und wären dann immer noch nicht ansatzweise zu teuer!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.