Kenias Zentralbank erwägt Kauf von Gold zur Diversifizierung der Währungsreserven

Kenia plant, seine Devisenreserven durch den Kauf von mehr Gold zu diversifizieren, wie der Gouverneur der Central Bank of Kenya (CBK), Kamau Thugge, laut der Seite Kenyans mitteilte. In einem Interview mit Bloomberg sagte Thugge, dass die CBK aktiv die Möglichkeit prüfe, ihre Goldreserven zu erhöhen, insbesondere angesichts der schwindenden aktuellen Reserven.Obwohl er keinen konkreten Zeitplan für diesen Plan nannte, entspricht die Initiative dem allgemeinen Trend, dass Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven angesichts der zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten aufstocken, heißt es.Ende Juni beliefen sich die kenianischen Goldreserven auf 1,3 Mio. $ und umfassten etwa 600 Unzen, was einen erheblichen Rückgang gegenüber den früheren Beständen nach einem umfangreichen Verkauf im Jahr 1998 darstellt. Im Gegensatz zu diesen bescheidenen Goldreserven beliefen sich die gesamten Devisenreserven des Landes im November 2024 auf 9,6 Mrd. $, was zeigt, dass Gold weniger als 0,016% der gesamten Reserven ausmacht.Diese starke Abhängigkeit vom Dollar setzt Kenia potenziellen Risiken durch Währungsschwankungen aus, was das Land dazu veranlasst, seine Reservebasis durch den Erwerb von Gold zu stärken.© Redaktion GoldSeiten.de