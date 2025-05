Finanzmarkt-Update (04/2025)

Nach unserer Einschätzung könnte der am 2. April vom US-Präsidenten Trump ausgerufene "Liberation Day" bzw. Handelskrieg gegen die Welt eine geo- bzw. währungspolitische Zeitenwende markieren, die auf der Erkenntnis beruht, dass die USA angesichts ihrer schwindenden wirtschaftlichen Bedeutung und der laufenden De-Dollarisierung ihre gigantischen Zwillingsdefizite zukünftig nicht mehr stabil finanzieren können.Vor diesem Hintergrund sind die angekündigten drastischen Sparziele im US-Haushalt zu verstehen, während auf der anderen Seite die Zollpolitik darauf abzielt, das Leistungsbilanzdefizit deutlich zu reduzieren und die strategisch bedenkliche Deindustrialisierung der USA umzukehren. Damit würden die USA ihr seit 1971 bestehendes "exorbitantes Privileg" aufgeben, ihre immensen Importe nur mit der eigenen – frisch gedruckten – Währung (Schulden) bezahlen zu können.Der Grund hierfür wiederum findet sich in der Logik des heutigen Kreditgeldsystems, ist doch die Bereitstellung der Weltreservewährung zwangsläufig mit einer langfristig unhaltbareren Defizitpolitik verbunden, was dann irgendwann zu einer Vertrauenskrise mit der Weltreservewährung im Mittelpunkt führt („Triffin-Dilemma“).Noch wird diese Einschätzung von den wenigsten Ökonomen geteilt, aber die relativ hohen US-Zinsen, die in den letzten Jahren schon gesehenen Liquiditätsprobleme bei US-Treasuries, die stetig sinkende Bereitschaft des Auslands, die US-Defizite – in der US-Dollar-Sanktionswährung – zu finanzieren, und die Akkumulation von physischen Goldreserven seitens vieler Notenbanken sind unmissverständlicher Ausdruck dieses bereits laufenden Vertrauensverlusts und sprechen tatsächlich für die Notwendigkeit einer kontrollierten Neuordnung des Weltwährungssystems.Es ist an dieser Stelle bemerkenswert, dass Henry Kissinger bereits 2014 darauf hingewiesen hat, dass die US-Sanktionspolitik letztlich zu einer Abkehr vom US-Dollar-basierten Währungssystem hin zu einem Multiwährungs-Merkantilismus führen wird. Wir haben keinen Zweifel, dass das politisch unabhängige Gold in der sich bereits entwickelnden neuen Währungsordnung eine bedeutende Rolle spielen wird, was sich auch in den starken Preissteigerungen der letzten Monate bereits widerspiegelt.