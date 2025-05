Trotz Zweifel der EZB: Gold strahlt, während das Vertrauen in Anleihen schwankt

In der letzten Woche erlebte der Goldpreis eine bemerkenswerte Rally und schloss mit einem Plus von fast 5%, da sich die Anleger zunehmend Sorgen um die Stabilität der weltweiten Anleihemärkte machten. Enttäuschende Anleiheauktionen in Japan und den Vereinigten Staaten verunsicherten die Märkte, da die Renditen dabei stark anstiegen, berichtet Kitco News am Freitag. Die Auktion der 30-jährigen japanischen Anleihen war die schlechteste seit Jahrzehnten und der Verkauf der 20-jährigen US-Anleihen fiel schwach aus, was die 30-jährige Rendite auf 5% drückte.Normalerweise deuten steigende Renditen auf wirtschaftliche Stärke und das Vertrauen der Anleger hin. In diesem Fall spiegeln sie jedoch die Befürchtung wider, dass die Regierungen Schwierigkeiten haben könnten, ihre wachsenden Schulden zu bedienen. Dies deute auf eine Verlagerung der Risikoaversion und eine Flucht in sicherere Anlagen wie Gold hin, heißt es weiter.In diesem Umfeld der fiskalischen Unsicherheit hat die Anziehungskraft von Gold als sicherer Hafen zugenommen. Obwohl Gold selbst keine Rendite abwirft, wird es weltweit wegen seiner Stabilität, Liquidität und des Fehlens von Gegenpartei- oder geopolitischen Risiken geschätzt. Organisationen wie die London Bullion Market Association und der World Gold Council setzen sich dafür ein, dass Gold als hochwertiger, liquider Vermögenswert anerkannt wird, und betonen seine Rolle bei der Portfoliodiversifizierung in turbulenten Zeiten.In einem kürzlich erschienenen Forschungspapier der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden jedoch Bedenken geäußert, dass eine erhöhte Investitionsnachfrage nach Gold die Märkte möglicherweise destabilisieren könnte. Dabei wurde auf Schwachstellen wie Marktkonzentration, Hebelwirkung und Undurchsichtigkeit auf den Rohstoffmärkten hingewiesen, die Risiken für die Finanzstabilität darstellen könnten, so Kitco.Trotz der zurückhaltenden Haltung der EZB weisen viele Analysten und Branchenvertreter diese Bedenken zurück. Sie betonen, dass der Goldmarkt nach wie vor widerstandsfähig und liquide ist. Der World Gold Council betonte, dass Gold als Absicherung weiterhin gut funktioniere und die Liquidität auch angesichts der jüngsten Volatilität und geopolitischen Spannungen aufrechterhalten habe.Mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 165 Milliarden US-Dollar – nach den S&P-500-Futures – ist die Bedeutung von Gold als strategischer Vermögenswert in Zeiten zunehmender finanzpolitischer Unsicherheit noch deutlicher geworden, erklärt Kitco. Angesichts der weltweit zunehmenden Besorgnis über die Staatsverschuldung scheine die Rolle von Gold als Schutz vor systemischen Finanzrisiken wichtiger denn je.© Redaktion GoldSeiten.de