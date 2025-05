Goldpreis: Tradingrange dauert an

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 31.05.25, um 09:19 Uhr, bei 3.288 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 3.260 $ bis 3.330 $Von seinem jüngsten Allzeithoch an der markanten 3.500er $-Marke hat der Goldpreis nach unten gedreht und in Richtung März-Hoch korrigiert. Darüber bildet sich zunächst eine Tradingrange, die auch in der vergangenen Woche um den 3.300er $-Bereich gependelt ist. Abhängig von möglichen Entwicklungen um die Zollpolitik der führenden Wirtschaftsnationen könnte sich zum Wochenstart am Montag noch Potenzial für stärkere Impulse in beide Richtungen bilden. Aus der technischen Betrachtung heraus wäre jedoch Druck auf das Vorwochentief zu erwarten.• Nächste Widerstände: 3.357 $ = Vorwochenhoch | 3.500 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 3.245 $ = Vorwochentief | 3.127 $ = März-Hoch• GD20 (Std): 3.294 $• Erwartete Tagesspanne: 3.230 $ bis 3.290 $ alternativ 3.310 $ bis 3.370 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Goldpreis am Dienstag einen vorhandenen Abwärtsimpuls fortsetzen und an der 3.300er $-Marke zunächst einen Deckel finden. Sollte die Woche hingegen positiv begonnen worden sein, wäre auch ein Erholungsszenario möglich.Ergänzend zum Stundenchart hat der Goldkurs nach seinem Rekordhoch an der 3.500er $-Marke die Unterstützung am März-Hoch getestet und pendelt um die 20-Tage-Linie. Mit Unterstützung des GD 50 wären zeitnah wieder steigende Kurse möglich. Ein Bruch würde hingegen auf die untere Grenze der zwischen 3.100 $ und 3.500 $ gebildeten Tradingrange zielen.• Mögliche Wochenspanne: 3.190 $ bis 3.380 $In der vorliegenden Situation bleibt ein Ausbruch über die Grenzen der Seitwärtsphase abzuwarten. Primär dürfte sich die Aufwärtstrendstruktur fortsetzen, ein Bruch der 50-Tage-Linie als wichtigste Unterstützung würde hingegen einen deutlichen Test des 3.000er $-Bereichs ankündigen.• Mögliche Wochenspanne: 3.270 $ bis 3.480 $ alternativ 3.050 $ bis 3.260 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)