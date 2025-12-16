Ein Update zu Platin & Palladium

Nachdem ich kürzlich mehrere Updates zu Gold und Silber veröffentlicht habe, möchte ich nun auf Wunsch meiner Abonnenten, die sich über die aktuelle Lage informieren möchten, ein kurzes Update zu Platin und Palladium geben. Wie bei Gold und Silber bin ich auch bei Platin und Palladium optimistisch und empfehle Ihnen, meine verlinkten Berichte zu lesen, um weitere Informationen zum heutigen Update zu erhalten.Beginnen wir mit Platin: Es ist klar, dass sich das Metall nach seinem Höchststand Mitte Oktober noch immer konsolidiert und zwischen der Unterstützungszone von 1.480 bis 1.520 USD und der Widerstandszone von 1.720 bis 1.760 USD bewegt.Der Einfachheit halber habe ich das Volumen nicht in den heutige Chart aufgenommen, aber ich achte auf einen Ausbruch mit hohem Volumen über die Widerstandszone von 1.720 bis 1.760 USD, um die nächste Phase des Bullenmarktes für Platin zu bestätigen, die meiner Meinung nach ziemlich bald eintreten dürfte.Ebenfalls erwähnenswert: Am 28. November durchbrach Platin sein Dreiecksmuster, was ein ermutigendes Zeichen ist, aber da diese Bewegung bei geringem Volumen stattfand, betrachte ich sie als vorläufigen Ausbruch. Im Allgemeinen sind Ausbrüche über horizontale Widerstandsniveaus oder -zonen wie 1.720 bis 1.760 USD aussagekräftiger und zuverlässiger als solche über diagonalen Widerständen, wie beispielsweise der Spitze eines Dreiecksmusters.Unter Anwendung des von mir häufig verwendeten "Measured Move"-Prinzips können wir ein Kursziel für Platin prognostizieren, sobald es vollständig ausbricht, indem wir die 500-Dollar-Bewegung, die zum Dreiecksmuster führt, nehmen und sie vom Ausbruchspunkt aus nach oben projizieren. Dies ergibt ein Ziel von rund 2.100 Dollar, was etwa 26% über dem aktuellen Kurs liegt.Wie üblich handelt es sich hierbei nur um ein kurzfristiges Ziel, aber ich gehe davon aus, dass Platin im Laufe des langfristigen Bullenmarktes für Edelmetalle, der meiner Meinung nach noch in den Anfängen steckt, deutlich steigen wird.Eine weitere Bestätigung dieser optimistischen These kam kürzlich von Dan Ghali von TD Securities, der prognostizierte, dass die Platinmetalle (PGMs) wahrscheinlich als nächste einen Squeeze erleben werden, ähnlich wie es im Oktober bei Silber der Fall war.Ähnlich wie Platin konsolidiert sich Palladium nach seinem Höchststand Mitte Oktober weiterhin und bleibt in einer Spanne zwischen der Unterstützungszone von 1.360 bis 1.400 USD und der Widerstandszone von 1.640 bis 1.680 USD. Ich warte auf einen Ausbruch mit hohem Volumen über die Widerstandszone von 1.640 bis 1.680 US-Dollar, um die nächste Phase des Palladium-Bullenmarktes zu bestätigen, die meiner Meinung nach recht bald eintreten dürfte.Am 28. November durchbrach Palladium sein Dreiecksmuster, was ein ermutigendes Zeichen ist, aber da dieser Schritt bei geringem Volumen erfolgte, betrachte ich ihn als vorläufigen Ausbruch.