Edelmetallanleger können von Buffetts Erfolg lernen
06:27 Uhr | Jesse Colombo
Warren Buffett stand kürzlich im Rampenlicht, als er nach einer außergewöhnlichen sechs Jahrzehnte langen Amtszeit offiziell zurücktrat und die Rolle des CEO an Greg Abel übergab. Sein Vermächtnis ist geradezu bemerkenswert: In über 60 Jahren erzielte Buffett eine atemberaubende Rendite von 5 Millionen Prozent. Von 1964 bis 2024 erzielte seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway einen durchschnittlichen jährlichen Gewinn von 19,9%, fast doppelt so viel wie der S&P 500 mit 10,4% im gleichen Zeitraum.
Beim Lesen einiger aktueller Artikel über ihn fiel mir auf, dass Buffett zwar kein Edelmetallinvestor war, Edelmetallinvestoren aber dennoch viel von seinem Erfolg und seiner Beharrlichkeit lernen können, darunter auch die Tatsache, dass die Aktien von Berkshire Hathaway nicht linear gestiegen sind, sondern über die Jahrzehnte zahlreiche Rückgänge und Korrekturen erlebt haben. Dennoch blieb Buffett seiner Strategie treu und blickte langfristig optimistisch in die Zukunft.
Ich weise darauf hin, um Edelmetallinvestoren zu ermutigen, auch in frustrierenden oder entmutigenden Zeiten der Volatilität wie der aktuellen Kurs zu halten. Ein Blick auf den Kursverlauf der Berkshire-Hathaway-Aktie zeigt, dass trotz erheblicher langfristiger Gewinne Rückgänge von 10%, 20% und sogar 30% regelmäßig auftraten. Dennoch hat Buffett nie das Handtuch geworfen oder aufgegeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass man bei Edelmetallinvestitionen mit derselben Einstellung vorgehen sollte.
Es ist auch erwähnenswert, dass Warren Buffetts hartnäckige Anlagephilosophie und -strategie stark von seinem Mentor Benjamin Graham beeinflusst wurde. Eine der bekanntesten Ideen von Graham ist die Allegorie von Herr Markt, die den Markt als einen emotionalen, wahrscheinlich bipolaren Geschäftspartner beschreibt, der jeden Tag auftaucht und Ihnen anbietet, Ihren Anteil an einem Unternehmen zu kaufen oder Ihnen seinen zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen, oft basierend auf irrationalen Stimmungsschwankungen.
"Herr Markt ist eine Art betrunkener Psycho. An manchen Tagen ist er sehr enthusiastisch, an anderen Tagen sehr depressiv. Und wenn er wirklich enthusiastisch ist, verkauft man ihm etwas, und wenn er depressiv ist, kauft man etwas von ihm. Das ist moralisch völlig unbedenklich." - Warren Buffett
Buffett hat dieses Konzept häufig herangezogen, um zu betonen, wie wichtig es ist, angesichts von Volatilität ruhig und rational zu bleiben. Obwohl es ursprünglich für Aktien gedacht war, ist diese Denkweise auch für Gold- und Silberinvestoren von großem Wert, da diese Vermögenswerte oft starken, von der Stimmung getriebenen Preisschwankungen unterliegen, obwohl sie in dieser Hinsicht kaum einzigartig sind, wie ich hier erklärt habe.
Anstatt auf die täglichen Angebote von Herrn Markt zu reagieren, können Edelmetallinvestoren davon profitieren, sich auf den langfristigen Wert zu konzentrieren und ihrer Überzeugung treu zu bleiben.
Wie ich oft erkläre, ist der Hauptgrund für meine langfristig optimistische Haltung gegenüber Gold und Silber die zutiefst fehlerhafte und untragbare Natur des globalen Fiatwährungssystems (d. h. des "Papiergeldsystems"), das seit 1971 besteht. Dieses System steuert auf einen unvermeidlichen Zusammenbruch zu, der zum Zusammenbruch der wichtigsten Papierwährungen der Welt wie dem US-Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem japanischen Yen führen wird.
Im Laufe der kommenden Jahrzehnte werden die Preise für Edelmetalle dramatisch steigen. Ich gehe davon aus, dass Gold mindestens 20.000 US-Dollar und Silber 500 US-Dollar erreichen werden, wobei beide Preise letztendlich weit über diesen Schätzungen liegen werden, sobald die Fiatwährungen endgültig zusammenbrechen.
Das Drehbuch, das ich im Hinterkopf habe, stammt aus der Weimarer Republik der 1920er Jahre. In nur sechs Jahren stieg der Goldpreis um fast unvorstellbare 80.645.161.290.223%, wie aus dem folgenden Chart hervorgeht. Obwohl diese Episode vor einem Jahrhundert stattfand und durch etwas andere Faktoren als die heutigen verursacht wurde, gelten die Grundprinzipien nach wie vor. Das passiert, wenn das Vertrauen in eine schwächelnde Papierwährung verloren geht: Solide Währungen, nämlich Gold und Silber, steigen im Vergleich dazu im Wert.
Aber genau wie bei Buffetts Berkshire Hathaway ist es im Nachhinein leicht, die Gesamtgewinne von Gold während der Weimarer Republik zu betrachten und anzunehmen, dass es offensichtlich war, dass man in Gold hätte investieren und es halten sollen. In Wirklichkeit gab es dabei erhebliche Rückschläge, wie zwischen 1920 und 1922 mehrfach zu beobachten war, bevor die Preise 1923 fast senkrecht nach oben schossen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Goldanleger während dieser frühen Korrekturen das Handtuch geworfen haben, weil sie glaubten, der Bullenmarkt sei vorbei und die Preise würden bald einbrechen. Aber Gold stieg von da an weiter stark an.
Daraus lässt sich eine wichtige Lehre ziehen, insbesondere wenn wir beispielsweise sehen, wie Silber von 80 auf 70 Dollar zurückfällt oder Gold von 4.600 auf 4.300 Dollar sinkt, wie es kürzlich der Fall war. Diese Rückgänge sind geringfügig im Vergleich zu dem, was Goldinvestoren in der Weimarer Republik Anfang der 1920er Jahre vor dem Zusammenbruch der Papierwährung des Landes erlebt haben.
Ich habe diesen kurzen Artikel geschrieben, um bemerkenswerte Beispiele aus der Geschichte für enorme Anlageerfolge hervorzuheben und zu zeigen, dass diese nicht ohne Rückschläge zustande gekommen sind. Der aktuelle Bullenmarkt für Edelmetalle wird nicht anders sein, und wir können sogar noch größere Rückgänge erwarten als bisher, darunter Einbrüche von 20%, 30% oder mehr, wenn auch wahrscheinlich von einem viel höheren Niveau als heute.
Deshalb rate ich Ihnen, sich der Situation genauso zu nähern wie Warren Buffett, der größte Investor aller Zeiten, es bei seinen eigenen Investitionen getan hat: Keine Panik und halten Sie an Ihrer Anlagestrategie fest.
Im Falle von Edelmetallen lautet die zentrale These, dass Papiergeld im Laufe der Geschichte immer gescheitert ist, in der Regel innerhalb weniger Jahrzehnte. Die aktuellen Fiatwährungen der Welt sind nun mehr als 50 Jahre alt und zeigen bereits Anzeichen des Scheiterns, was sich in den explodierenden Lebenshaltungskosten und den wachsenden Schwierigkeiten großer Teile der hart arbeitenden Bevölkerung widerspiegelt.
Ich verstehe, dass Volatilität schwer zu ertragen sein kann. Deshalb werde ich weiterhin für Sie da sein, um Sie zu ermutigen, Ihnen zu helfen, konzentriert zu bleiben, und Ihnen dabei eine Perspektive zu bieten. Ich danke Ihnen aufrichtig, dass Sie mir sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten die Treue gehalten haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten fünf, zehn und fünfzehn Jahren weit vorne liegen werden.
© Jesse Colombo
The Bubble Bubble Report
Haftungsausschluss: Die im Bubble Bubble Report und verwandten Inhalten bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und sollten nicht als Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung verstanden werden. Nichts in dieser Publikation stellt eine Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Rohstoffen oder Finanzinstrumenten dar.
Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
Der Artikel wurde am 4. Januar 2026 auf https://thebubblebubble.substack.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
Haftungsausschluss: Die im Bubble Bubble Report und verwandten Inhalten bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und sollten nicht als Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung verstanden werden. Nichts in dieser Publikation stellt eine Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Rohstoffen oder Finanzinstrumenten dar.
Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
Der Artikel wurde am 4. Januar 2026 auf https://thebubblebubble.substack.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.