Ein Edelmetallupdate im neuem Jahr

Was für ein Unterschied ein paar Tage machen können! Noch letzte Woche waren Edelmetallinvestoren in der Defensive, da sowohl Metalle als auch Bergbauunternehmen starke Rückgänge verzeichneten. Diese Rückgänge wurden ursprünglich durch Margenerhöhungen an der CME-Terminbörse ausgelöst und durch die für die Feiertage typischen schwachen Handelsbedingungen noch verstärkt.Jetzt, da die Feiertage vorbei sind und die Finanzwelt wieder zu voller Aktivität zurückkehrt, haben sich sowohl Metalle als auch Bergbauunternehmen stark erholt. Diese Erholung ist ein klarer Beweis dafür, dass der Bullenmarkt weiterhin intakt ist, woran ich nie gezweifelt habe. In meinem heutigen Update zeige ich Ihnen, wo Edelmetalle und Bergbauunternehmen derzeit stehen und was als Nächstes zu erwarten ist.Beginnen wir mit Gold, genauer gesagt mit COMEX-Futures, die heute um 2,71% gestiegen sind, nachdem sie sich von der Unterstützungslinie erholt hatten, auf die ich in meinem letzten Update hingewiesen hatte. Durch diese Bewegung stieg Gold wieder über die wichtige Widerstandsmarke von 4.400 USD, die Mitte Oktober erreicht worden war. Das ist sowohl ermutigend als auch beruhigend, und ich glaube, dass damit die Wahrscheinlichkeit einer Rally auf über 5.000 USD in naher Zukunft wieder steigt, wie ich bereits zuvor dargelegt habe.Nachdem Gold nun wieder über der wichtigen Marke von 4.400 USD liegt, ist die nächste Hürde, die ich im Auge behalte, der Widerstand bei 4.600 USD, der beim Höchststand der letzten Woche erreicht wurde. Wenn Gold bei hohem Handelsvolumen über dieser Marke schließt, befinden wir uns in einem Aufwärtstrend, und der nächste Schritt dürfte ein Anstieg auf 5.000 USD und darüber hinaus sein.Trotz der jüngsten Volatilität erzielte Silber heute einen beeindruckenden Gewinn von 5,87% und erholte sich von der wichtigen Unterstützungsmarke von 70 USD, auf die ich in meinem letzten Update hingewiesen hatte. Ich bin erleichtert über diese Preisentwicklung, die mir viel mehr Vertrauen in die kurzfristigen Aussichten für Silber gibt.Die nächste Hürde für Silber ist die Widerstandsmarke von 80 USD, die sich beim letzten Höchststand gebildet hat. Ein entscheidender Schlusskurs mit hohem Volumen über dieser Marke wäre ein wichtiges Signal für Stärke. Sollte dies eintreten, insbesondere in Verbindung mit einer Bewegung des Goldpreises in Richtung 5.000 USD, wäre ein Anstieg des Silberpreises auf über 100 USD nicht überraschend.Und auch wenn ein Silberpreis von 100 USD vielleicht unrealistisch oder übertrieben ambitioniert erscheint, ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall, da Silber nach vielen verschiedenen Kennzahlen weiterhin unterbewertet ist, wie ich vor einigen Tagen erläutert habe.Ein Blick auf den 4-Stunden-Intraday-Chart für Silber zeigt, wie gut es sich in letzter Zeit an die 70-Dollar-Unterstützungsmarke gehalten und von dort aus wieder erholt hat. Als zusätzlicher Bonus hat es heute auch ein Dreiecksmuster durchbrochen, das sich auf demselben Chart gebildet hatte, was ein sehr ermutigendes Zeichen ist.Dennoch möchte ich erst sehen, dass Silber seinen jüngsten Höchststand übertrifft, um eine vollständige Bestätigung dafür zu erhalten, dass die Rally wieder auf Kurs ist.In Zeiten wie diesen schaue ich gerne auf meinen bewährten proprietären Indikator, den Synthetic Silver Price Index, um zu sehen, was er über Silber aussagt. Dieser Indikator erholte sich heute von der Unterstützungsmarke von 12.600, was der Unterstützung von 70 USD für Silber selbst entspricht.