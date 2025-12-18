Silber - Der große Breakout ist endlich da
06:25 Uhr | Clive Maund
Wir denken in diesem Update zu Silber groß, und ich meine wirklich groß. Obwohl Silber seit Monaten auf dem Vormarsch ist, hat es erst vor etwas mehr als zwei Wochen die riesige Seitwärtsbewegung durchbrochen, in der es seit etwa 45 Jahren feststeckte die enorme Cup-&-Handle-Basis, die vor einigen Monaten auf dieser Website beschrieben wurde.
Die technischen Auswirkungen dieser Entwicklung sind enorm sie bedeuten, dass der Silberpreis auf ein Niveau steigen wird, das für die meisten Anleger unvorstellbar erscheint, und hier ist der springende Punkt: Dieses Szenario wird durch die Fundamentaldaten vollständig gestützt die extreme Verknappung des Silberangebots, die sich derzeit bemerkbar macht, ist das Ergebnis eines wirklich außergewöhnlichen Zusammentreffens verschiedener Faktoren:
Ein mehrjähriges Angebotsdefizit, das aufgrund der steigenden Nachfrage nach physischem Silber für industrielle Zwecke vor dem Hintergrund, dass Silber zu einem kritischen Mineral erklärt wurde, plötzlich zu einer akuten Verknappung führt. Dies steht wiederum im Zusammenhang mit einem Anstieg der Investitionsnachfrage, da das derzeitige Fiatgeldsystem auseinanderbricht, weiter verstärkt durch die Zentralbanken, die nun Silber als monetäres Metall erwerben.
Die Situation wird noch dadurch verschlimmert, dass das mehrjährige Versorgungsdefizit seit vielen Jahren durch Preisdruck auf den Papiermärkten buchstäblich "vertuscht" wird, wobei es durch ungedeckte und gehebelte Leerverkäufe in großem Umfang unter Verschluss gehalten wird. Dies hat zu einer wahrhaft explosiven Situation geführt, die mit einem Schnellkochtopf verglichen werden kann, dessen Deckel kurz davor ist, wegzufliegen.
Wir wollen nun noch einmal einen Blick auf unser "Chart of the Ages" werfen, der das enorme 45-jährige Cup-&-Handle-Muster mit dem aktuellen Kursstand vom vergangenen Freitag zeigt. Der wichtigste Punkt in Bezug auf dieses Chart ist, dass dieses riesige Muster eindeutig einen massiven Bullenmarkt unterstützen kann, dessen Mindestkursziel der Höhe des Cup & Handle auf diesem Log-Chart entspricht.
Ein solcher Anstieg würde den Kurs irgendwo im dreistelligen Bereich ansiedeln. Der zweitwichtigste Punkt ist, dass der Kurs Ende November, genauer gesagt am 28., endlich entscheidend aus diesem enormen Muster ausgebrochen ist, um einen Bullenmarkt zu beginnen, der epochale Ausmaße verspricht.
Der letzte und damit zusammenhängende Punkt ist, dass, wie wir leicht erkennen können, obwohl Silber auf den kurzfristigen Charts stark gestiegen zu sein scheint, dieser neue Bullenmarkt gerade erst begonnen hat er steckt noch in den Kinderschuhen.
Ohne übertrieben klingen zu wollen, haben Sie wahrscheinlich alle schon einmal die warnende Ermahnung gehört, "nicht alles auf eine Karte zu setzen". Meiner Meinung nach sollten Sie derzeit nicht nur alles auf Silber setzen, sondern so ziemlich alles, was Sie in die Finger bekommen können.
Wenn wir nun den 6-Jahreschart heranzoomen dieser Zeitraum wurde ausgewählt, um den Tiefpunkt des COVID-Crashs im Jahr 2020 zu zeigen, als das Silber-Gold-Verhältnis auf ein extrem niedriges Rekordtief fiel, während die Weltbevölkerung der größten orchestrierten Psyop aller Zeiten ausgesetzt war , können wir sehen, wie Silber seit seinen Tiefstständen im Jahr 2022 in einem stetig beschleunigten Aufwärtstrend gestiegen ist.
Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als müsste es sich eine Weile konsolidieren oder hier zurückreagieren, da es sich in einem extrem überkauften Zustand nahe der Spitze dieses Kanals befindet. Die derzeit außergewöhnlichen fundamentalen und technischen Bedingungen deuten jedoch darauf hin, dass wir stattdessen einen vollständigen Meltup erleben könnten, und es ist in der Lage, einen Meltup zu vollziehen, da es aus dem 45-jährigen Halte-Muster ausgebrochen ist und sich auch über der oberen Begrenzung des in diesem Chart dargestellten Kanals befindet.
Ein Meltup bedeutet, dass der Kurs trotz Überkauftheit seinen steilen Aufwärtstrend fortsetzen wird und nur kurz pausiert, um den überkauften Zustand etwas abzubauen. Diese Pausen werden wahrscheinlich in Form von kurzen Flaggen- oder Wimpelmustern auftreten.
Es lohnt sich, die jüngsten Entwicklungen anhand eines 4-Monatscharts im Detail zu betrachten. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir davon ausgegangen waren, dass eine korrigierende C-Welle bis zu einem Punkt nahe oder unterhalb des Tiefststands von Ende Oktober wahrscheinlich sei. Die Konstellation ist so stark, dass dies nicht eingetreten ist, sodass wir unsere Einschätzung angesichts der Entwicklungen schnell revidiert haben.
Nun ist klar, dass die ausgebliebene C-Welle, die über dem steigenden 50-tägigen Durchschnitt und deutlich über dem Tiefststand von Ende Oktober Unterstützung fand, dazu diente, den "Handle" eines kleinen Cup-&-Handle-Fortsetzungsmusters zu bilden, wobei das gesamte Konsolidierungsmuster seit dem Höchststand Mitte Oktober ebenfalls ein bullisches aufsteigendes Dreieck war, das zu dem bedeutenden Ausbruch am 28. November führte, einem Tag, der als einer der größten Tage in der Geschichte des Silbermarktes, wenn nicht sogar als der größte Tag überhaupt, in die Geschichtsbücher eingehen dürfte.
Nach dem Ausbruch bildete sich Anfang dieses Monats eine kleine Bullenflagge, die zu einem weiteren Aufwärtstrend führte, der zu einer starken Überkauftheit führte. Auch wenn es hier zu einer kurzen Pause kommen könnte, sind die Bedingungen nun perfekt für einen totalen Meltup bei Silber, wo es weiterhin steil auf immer höhere Niveaus steigt, unabhängig davon, ob es überkauft ist oder nicht. In diesem Umfeld sollten Silberaktien, die in letzter Zeit "auf der Stelle getreten sind", wie Aftermath Silver (AAG.V) und Coeur Mining, CDE, sich zusammenreißen und stark zulegen.
Schließlich macht auch der langfristige Silber-Gold-Verhältnis-Chart, der ebenfalls bis ins Jahr 1980 zurückreicht, deutlich, dass Privatanleger noch nicht in den Edelmetallmarkt involviert sind, da dieses Verhältnis in solchen Fällen auf einem viel höheren Niveau liegt. Obwohl das Verhältnis in den letzten Monaten gestiegen ist, befindet es sich immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau.
Der Grund dafür ist, dass Privatanleger aufgrund der Hebelwirkung Silber gegenüber Gold bevorzugen, wenn sie sich am Markt engagieren. Das nach wie vor niedrige Niveau zeigt, dass sich dieser Bullenmarkt noch in einem frühen Stadium befindet und noch viel Aufwärtspotenzial hat.
© Clive Maund
www.clivemaund.com
Der Artikel wurde am 13. Dezember 2025 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
