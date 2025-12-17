Rohstoffe statt Papiergeld!!

Wichtige Rohstoffe stehen im Fokus der US-Regierung. Man plane weitere "historische Vereinbarungen", um unabhängiger von ausländischen Rohstofflieferanten zu werden. Sicher keine schlechte Idee, um "Fiat-" Geld zu investieren. In Relation zum S&P 500 sind Rohstoffe noch immer günstig bewertet und bieten Kurspotential.
Was war am Freitag beim Silber los? Margin-Erhöhungen an der Comex, während gleichzeitig auch in China die Margins auf Rekord-Hochs angehoben wurden. Diese Zurückdrängung der Spekulation ändert nichts an der starken physischen Nachfrage, die immer mehr den Preis bestimmt. Im UK soll man sich auf einen kriegerischen Konflikt mit Rußland vorbereiten, so Air Chief Marshal Richard Knighton.
