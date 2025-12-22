Argo's October Oil Production

Toronto, December 22, 2025 - Argo Gold Inc.'s. (CSE: ARQ) (OTC Pink: ARBTF) (XFRA: A2ASDS) (XSTU: A2ASDS) (XBER: A2ASDS) ("Argo" or the "Company") October 2025 oil production was 1,800 barrels, averaging 58 barrels per day. Oil prices averaged CAD$59 per barrel, and Argo's oil revenue was $107,021 and net operating cash flow was $57,435.
October 2025
Oil Production
Argo's interest
Argo's Oil Revenue
Argo's net operating cash flow
Lindbergh 1 (37.5% interest)
52 bbl/day
20 bbl/day
$35,729
$22,012
Lloyd 1 (18.75% interest)
73 bbl/day
14 bbl/day
$25,041
$13,142
Lindbergh 2 (37.5% interest)
43 bbl/day
16 bbl/day
$25,841
$11,125
Lindbergh 3 (18.75% interest)
60 bbl/day
11 bbl/day
$20,410
$11,156
October 2025 Total
58 bbl/day
$107,021
$57,435
About Argo Gold
Argo Gold is a Canadian mineral exploration and development company, and an oil producer. Information on Argo Gold can be obtained from SEDAR at www.sedarplus.ca and on Argo Gold's website at www.argogold.com. Argo Gold is listed on the Canadian Securities Exchange (www.thecse.com) CSE: ARQ as well as OTC: ARBTF and XFRA, XSTU, XBER: A2ASDS.
Judy Baker, CEO (416) 786-7860 jbaker@argogold.ca www.argogold.com
NEITHER THE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOR ITS REGULATIONS SERVICES PROVIDER HAVE REVIEWED OR ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS RELEASE.
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/278808
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!