Goldpreis hält festen Jahresschluss im Blick

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 27.12.25, um 09:51 Uhr, bei 4.532 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 4.480 $ bis 4.580 $Der seit August etablierte Aufwärtstrend hat sich im Oktober bei Rekordwerten im 4.380er $-Bereich erschöpft und dem angestauten Korrekturbedarf nachgegeben.An der 4.000er $-Marke war genügend Nachfrage für eine Erholung vorhanden, sodass der Goldpreis nach den Zwischenhochs bei 4.245 $ und 4.264 $ auch das Oktoberhoch (4.381 $) überwinden konnte. Die positive Tendenz hat den Kurs in einen Ausbruch über die obere Grenze des Trendkanals (türkisfarbene Linien) geführt, wo sich in der kurzen Weihnachtswoche ein fester Schlusskurs am neuen Allzeithoch ergab. Zum Start in die neue, ebenfalls verkürzte Handelswoche liegen in den Jahreswechsel hinein noch mögliche Rekorde im 4.600er $-Bereich auf dem Tisch.• Nächste Widerstände: 4.549 $• Wichtige Unterstützungen: 4.381 | 4.338 $ | 4245 $• Erwartete Tagesspanne: 4.460 $ bis 4.560 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zunächst die neuen Höchststände konsolidieren und einen Re-Test am oberen Trendkanal vollziehen. Danach wäre noch eine Bewegung in Richtung der 4.600er $-Marke möglich, welche am Mittwoch im Fokus liegen dürfte.Zur Einordnung der aktuellen Situation werfen wir einen Blick auf den Tageschart. Hier läuft der Kurs in einem Aufwärtstrend und bricht mithilfe der steigenden 20-Tage-Linie auf neue Allzeithochs aus. Dadurch könnte im 4.500er $-Bereich eine Stabilisierung anstehen, die einen starken Jahresabschluss stützt.• Mögliche Wochenspanne: 4.430 $ bis 4.620 $Aus dem Chartbild heraus liegt der Fokus auf nahen Unterstützungen durch den 20- und 50-Tage-Durchschnitt, die eine Stabilisierung über 4.400 $ stützen könnten. Mit Blick auf die steigende Marktaktivität nach dem Jahreswechsel wären noch Anschlusskäufe zu erwarten, die den Preis weiter nach oben treiben dürften. Lediglich deutliche Gewinnmitnahmen würden Druck in Richtung des 4.200er $-Bereichs verursachen.• Mögliche Wochenspanne: 4.490 $ bis 4.680 $ alternativ 4.290 $ bis 4.480 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)