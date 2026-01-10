Das Jahr 2025: Silber explodierte um 145% - Rohstoffe stiegen kräftig an
07:00 Uhr | Frank Holmes
Jedes Jahr um diese Zeit aktualisieren wir eines unserer beliebtesten und meistgenutzten Tools, das interaktive Periodensystem der Rohstoffrenditen. Ich empfehle Ihnen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um es zu erkunden. Mit nur einem Klick können Sie sehen, welche Rohstoffe im Jahr 2025 an die Spitze gestiegen sind und welche auf den letzten Platz gefallen sind.
Silber war im letzten Jahr mit einem erstaunlichen Anstieg von 145% der Rohstoff mit der besten Performance, aber auch Edelmetalle insgesamt erzielten solide Renditen. Gold, Silber, Platin und Palladium reagierten alle positiv auf eine Reihe von Faktoren, von zunehmenden geopolitischen Spannungen über Veränderungen im globalen Handel bis hin zur beschleunigten Energiewende.
50 neue Allzeithochs für Gold
Was Gold angeht, muss man bis ins Jahr 1979 zurückgehen, als die iranische Revolution und der Kalte Krieg die Schlagzeilen beherrschten, um ein Jahr wie 2025 zu finden. Das gelbe Metall legte um 64% zu und schloss das Jahr mit über 4.300 USD je Unze, nachdem es mehr als 50 neue Allzeithochs erreicht hatte. Was hat das gelbe Metall so hoch getrieben?
Zum einen Zinssenkungen und ein schwächerer US-Dollar. Nach aggressiven Zinserhöhungen in den Jahren 2022-2023 änderte die Federal Reserve ihren Kurs, da sich die Einstellung von Arbeitskräften verlangsamte und die Inflation hartnäckig hoch blieb. Wie viele von Ihnen wissen, waren niedrigere Realrenditen in der Vergangenheit ein Raketentreibstoff für Gold.
Die Zentralbanken, insbesondere in den Schwellenländern, kauften weiterhin das Edelmetall, um ihre Reserven vom US-Dollar zu diversifizieren. Nach Angaben des World Gold Council (WGC) kauften die Zentralbanken allein im Oktober 53 Tonnen, was den bislang größten monatlichen Kauf des Jahres darstellt.
Gold nach wie vor kriminell unterinvestiert
Trotz der enormen Rally des Goldpreises im vergangenen Jahr sind Goldminenaktien im Vergleich zum S&P 500 nach wie vor kriminell unterinvestiert. Sehen Sie sich den folgenden Chart an. Als der Goldpreis in den 2000er Jahren von rund 290 US-Dollar im Jahr 2000 auf einen Höchststand von über 1.900 US-Dollar im September 2011 stieg, legte der NYSE Arca Gold Miners Index im Vergleich zum Markt dramatisch zu.
(Dabei half natürlich, dass sich der S&P noch von der Finanzkrise erholte.) Und als Gold kurz darauf zu fallen begann, warfen Anleger Bergbauaktien wie heiße Kartoffeln aus ihren Portfolios... und kehrten nie zurück, selbst als Gold die 4.000-Dollar-Marke überschritt.
Ich höre von Freunden, die sagen, dass sie nicht mitmachen, weil sie den letzten Anstieg verpasst haben. Das ist meiner Meinung nach die falsche Sichtweise. 50 neue Allzeithochs in einem einzigen Jahr zu erreichen, ist schön, aber es ist nicht notwendig, damit das Metall seine Aufgabe erfüllt. Als Diversifikationsinstrument für Portfolios weist es historisch gesehen eine negative Korrelation mit Aktien auf, was bedeutet, dass es oft in die entgegengesetzte Richtung tendierte, wenn der Markt schwankte.
Silber stahl Gold die Show
So stark Gold auch performte, es war Silber, das 2025 die Show stahl. Die Preise stiegen um mehr als das Doppelte, beendeten das Jahr bei über 70 Dollar pro Unze und verzeichneten den größten Jahresgewinn seit Beginn der Aufzeichnungen.
Bemerkenswert ist, dass eine Unze Silber derzeit mehr kostet als ein Barrel Öl, was für diese beiden Vermögenswerte eine höchst ungewöhnliche Situation darstellt. Das Verhältnis von Silber zu Öl lag in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt bei etwa 0,27, was bedeutet, dass man mit einer Unze Silber historisch gesehen etwas mehr als ein Viertel Barrel Brent-Rohöl kaufen konnte. Heute ist dieses Verhältnis auf 1,2 gestiegen.
Es sollte selbstverständlich sein, aber das ist nicht normal. Das einzige andere Mal, dass Silber im Verhältnis zum Öl so teuer war, war 1980, als die Hunt-Brüder bekanntlich versuchten, den Silbermarkt zu monopolisieren. Einige Analysten sehen Anzeichen für eine Blase.
Wie chinesische Exportbeschränkungen den Silberpreis noch weiter in die Höhe treiben könnten
Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die den Silberpreis beeinflussen. Heute ist Silber ebenso sehr ein Industriemetall wie ein monetäres Metall. Etwa 50% bis 60% der jährlichen Nachfrage stammen mittlerweile aus den Bereichen Technologie und Fertigung Solarpanels, Elektrofahrzeuge (EVs), Elektronik, medizinische Geräte und mehr. Jedes Solarpanel verbraucht etwa 20 Gramm Silber, während ein Elektrofahrzeug bis zu 2 Unzen davon in Sensoren und Verkabelungen enthalten kann.
Und das noch bevor wir die Geopolitik mit einbeziehen. Seit dem 1. Januar hat China neue Beschränkungen für Silberexporte eingeführt. Nur große, staatlich zugelassene Unternehmen mit hohen Kreditlimits dürfen exportieren, wodurch Tausende kleinerer Akteure effektiv aus dem Markt gedrängt werden. Da China derzeit schätzungsweise 60% bis 70% des weltweiten Angebots an raffiniertem Silber kontrolliert, könnte bereits eine teilweise Verlangsamung ausreichen, um die Märkte zu erschüttern.
