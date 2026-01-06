Electrum Discovery Corp. & MinRex Resources Ltd. planen Unternehmenszusammenschluss
09:24 Uhr | Minenportal.de
Electrum Discovery Corp. gibt bekannt, dass das Unternehmen am 5. Januar 2026 eine Vereinbarung mit dem an der ASX notierten Unternehmen MinRex Resources Ltd. geschlossen hat. Demnach werden Electrum und MinRex im Rahmen eines Arrangement-Plans durch einen Aktientausch fusionieren.
MinRex wird das überlebende Unternehmen mit einer Notierung an der ASX sein. Es wird über einen Pro-forma-Barmittelbestand von über 8 Millionen AU$ sowie keine Schulden verfügen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein an der ASX notiertes Gold-Kupfer-Explorationsunternehmen mit zwei fortgeschrittenen Goldprojekten und einem zusätzlichen Kupfer-Explorationsprojekt im Frühstadium in zwei etablierten Bergbauregionen: Serbien und Australien.
Gemäß der Vereinbarung wird MinRex 100% der Electrum-Aktien im Rahmen eines vom Gericht genehmigten Arrangement-Plans erwerben.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden die Inhaber von Electrum-Wertpapieren etwa 49,3% der Stammaktien des resultierenden Emittenten besitzen, während die Inhaber von MinRex-Aktien etwa 50,7% der Aktien des resultierenden Emittenten halten werden.
Für jede gehaltene Electrum-Aktie erhalten die Inhaber 7,900364 MinRex-Aktien. Insgesamt werden 966.666.334 MinRex-Aktien an die Inhaber von Electrum-Aktien im Austausch gegen ihre jeweiligen Electrum-Aktien ausgegeben.
Alle ausstehenden Wandelanleihen von Electrum werden gekündigt und deren Inhaber erhalten eine entsprechende Anzahl voll eingezahlter MinRex-Aktien, deren Wert ermittelt wird. Insgesamt werden 87.009.759 MinRex-Aktien an die Inhaber von Wandelanleihen von Electrum auf Pro-rata-Basis nach Kündigung ihrer jeweiligen Wandelanleihen ausgegeben.
Der Abschluss der Transaktion ist für März 2026 vorgesehen.
Electrum ist ein in Kanada ansässiges, wachstumsorientiertes Unternehmen. Es hat sich der Weiterentwicklung seiner beiden Projekte verschrieben: dem Gold-Silber-Projekt Novo Tlamino und dem Kupfer-Gold-Projekt Timok East. Diese befinden sich in zwei bekannten mineralisierten Gebieten innerhalb des ergiebigen westlichen Tethyan-Gürtels in der Republik Serbien.
MinRex ist ein in Australien ansässiger Batteriemetallexplorer mit Lithium-Zinn-Tantal-Projekten in der Pilbara-Region in Westaustralien. Das Unternehmen verfügt außerdem über ein Portfolio von Gold- und anderen Metallprojekten im Lachlan Fold Belt, New South Wales.
