Trojan Gold Inc. schließt Privatplatzierung ab

Trojan Gold Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 2.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 200.000 $ abgeschlossen hat.
Die Einheiten bestehen aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,15 $, vorbehaltlich einer Beschleunigung unter bestimmten Umständen.
Alle Wertpapiere, aus denen sich die Einheiten zusammensetzen, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.
Trojan ist ein aktives Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Ontario, das sich auf die Generierung von Prospektionsprojekten spezialisiert hat. Das Unternehmen hat Landpositionen im Hemlo Gold Camp und im Shebandowan Greenstone Belt erworben. Diese bieten nach Ansicht des Managements Potenzial für die Mineralexploration.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!