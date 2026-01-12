Menü Artikel
West Red Lake Gold Mines Ltd. teilt Aufnahme der kommerziellen Produktion in Madsen-Goldmine mit

11:06 Uhr  |  Minenportal.de
West Red Lake Gold Mines Ltd. gibt die Aufnahme der kommerziellen Produktion in seiner vollständig unternehmenseigenen Goldmine Madsen im Bergbaugebiet Red Lake im Nordwesten Ontarios bekannt.

Die Madsen-Mine nahm am 1. Januar 2026 die kommerzielle Produktion auf. Im Dezember 2025 wurden durchschnittlich 689 Tonnen pro Tag verarbeitet. Dies entspricht 86% der genehmigten Durchsatzleistung von 800 Tonnen pro Tag. Damit erfüllt die Mine die interne Anforderung des Unternehmens an die kommerzielle Produktion. Demnach muss die Mühle 30 Tage in Folge eine Durchsatzleistung von mindestens 65% der genehmigten Kapazität erreichen. Auch die andere interne Anforderung, die Betriebsstabilität, ist in Madsen gegeben. Dank einer konstant hohen Ausbeute der Mühle von durchschnittlich 94,6% im Dezember konnten 3.215 Unzen Gold produziert werden.

Im Jahr 2025 wurden in der Madsen-Mine 20.000 Unzen Gold gefördert. Dieses Gold wurde zu einem Durchschnittspreis von 3.650 $ pro Unze verkauft, was einem Gesamtumsatz von 73 Mio. $ entspricht. Das Unternehmen schloss das Jahr 2025 mit 46 Mio. C$ in Barmitteln und in Form von Goldforderungen ab.

West Red Lake ist ein börsennotiertes Goldminenunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf seiner hochgradigen Flaggschiff-Goldmine Madsen und dem dazugehörigen, 47 km² großen und vielversprechenden Landpaket im Bezirk Red Lake in Ontario legt.


© Redaktion MinenPortal.de



West Red Lake Gold Mines Inc.

West Red Lake Gold Mines Inc.
Bergbau
Kanada
